L’annuncio di Trump: “Piano per costruire due nuove navi da guerra, saranno letali”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – “In qualità di comandante in Capo, è per me un grande onore annunciare di aver approvato un piano per la Marina Militare volto ad avviare la costruzione di due nuove navi da guerra, le più grandi mai costruite”. Così Donald Trump da Mar-a-Lago, con a fianco il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Marina, John Phelan. La prima delle corazzate si chiamerà “USS Defiant”.

“Saranno le più grandi, le più veloci e cento volte più potenti di qualsiasi nave da guerra mai costruita”, ha aggiunto Trump, sottolineando che faranno parte della nuova “Flotta d’oro” della Marina americana. “Come sapete – ha detto ancora – abbiamo un disperato bisogno di navi. Alcune delle nostre navi sono diventate vecchie e obsolete”.

“Queste navi all’avanguardia saranno tra le più letali navi da guerra di superficie, prevediamo che queste navi saranno le prime di una nuova classe di corazzate che saranno prodotte negli anni a venire”, ha spiegato il tycoon.

La nuova classe di corazzate della Marina sarà intitolata a Trump. Le navi da guerra ‘classe Trump’ diventeranno il fulcro della visione del presidente per una nuova ‘Flotta d’oro’, scrive il Wall Street Journal citando una fonte dell’amministrazione.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.