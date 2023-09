Lampugnale (PI Confindustria) all’evento “In viaggio con la Banca d’Italia”: “Banche, regole chiare e semplificate per le Pmi. Necessaria la finanza di transizione, Al Governo chiediamo adeguati sostegni agli investimenti”

Condividi

“La sfida della transizione sostenibile è già da tempo al centro delle priorità delle imprese industriali, e il cambiamento in atto impone alle imprese di investire per aggiornare i propri modelli di produzione e di business. Il sistema finanziario sarà determinante per completare il percorso delle imprese verso la sostenibilità, e dovrà assicurare loro la necessaria finanza di transizione”.

Lo ha affermato Pasquale Lampugnale, presidente regionale e vicepresidente nazionale PI Confindustria con delega a Credito, Finanza e Fisco, nel suo intervento alla due giorni di lavori promossa a Napoli dalla Banca d’Italia con la partecipazione prevista, tra gli altri, del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“La capacità delle imprese di trasmettere informazioni al sistema finanziario – continua Lampugnale – sarà strategica nel prossimo futuro, ma abbiamo bisogno di standard semplificati per le Pmi in modo da dare le giuste e corrette informazioni di sostenibilità ambientale al mercato. Il cambiamento in atto impone alle imprese investimenti importanti: è giusto quindi definire una politica industriale, sostegni agli investimenti e strumenti fiscali in grado di accompagnare e sostenere le imprese in questo processo di cambiamento”.