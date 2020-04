L’Amministrazione Comunale di Cesa esprime piena fiducia al Coordinatore della Protezione Civile Nicola Mangiacapre

Condividi

In questi giorni difficili legati all’emergenza Covid-19, si sono diffuse “voci” assolutamente false di un possibile cambio del coordinatore della locale Protezione civile.

L’Amministrazione Comunale, attraverso il sindaco Enzo Guida e l’assessore delegato Alfonso Marrandino, non solo smentiscono in maniera categorica tale ipotesi, ma rinnovano piena fiducia al coordinatore Nicola Mangiacapre.

Oltre ad aver svolto un eccellente lavoro in questi anni, portando il nucleo di protezione civile a livelli importanti, così come riconosciuto in ambito provinciale e regionale, il gruppo, capitanato da Mangiacapre, in questa fase delicata ed emergenziale, sta svolgendo un lavoro encomiabile. Non solo i volontari sono impegnati nella assistenza alla popolazione, ma la Protezione civile ha svolto e sta svolgendo informazione, attuazione pratica di alcuni iniziative come la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, consegna delle mascherine e dei buoni spesa.

I volontari, guidati da Mangiacapre, sacrificando il loro tempo, sono impegnati in prima linea quotidianamente, mettendo a rischio anche la salute.

Vogliamo esprimere i ringraziamenti al coordinatore Mangiacapre e a tutti i volontari della Protezione Civile per l’impegno profuso.

E a chi fa circolare notizie false e destituite di fondamento, soprattutto in un momento come questo, consigliamo di dedicarsi ad altro, anche perché l’Amministrazione Comunale e volontari sono impegnati totalmente nella gestione della emergenza e non vi è possibilità di affrontare argomenti irrilevanti.