Lamine Yamal, accoltellato in un parcheggio il padre della stella del Barcellona

(Adnkronos) – Il padre della stella del Barcellona e della Spagna Lamine Yamal è stato portato in ospedale dopo essere stato accoltellato in un parcheggio. Mounir Nasraoui ha ricevuto “più di una ferita da taglio” in un parcheggio nella città di Mataro, a nord di Barcellona, dove attualmente risiede, ed è stato portato all'ospedale Can Ruti di Badalona, appena fuori Barcellona, in condizioni “gravi”. Secondo il quotidiano 'La Vanguardia', la polizia regionale catalana Mossos d'Esquadra sta indagando sull'aggressione al padre del giovane calciatore, che è stato uno dei protagonisti dei recenti Campionati europei, e ha trovato diversi testimoni dell'incidente. Ci sono ancora pochi dettagli sull'aggressione. —[email protected] (Web Info)

