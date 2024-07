L’AFCEA Naples in visita al 9º Stormo “Francesco Baracca” AM

1 minuto di lettura

Condividi

L’AFCEA Naples Chapter, Venerdì 5 luglio 2024, ha visitato il 9º Stormo “Francesco Baracca”, a Grazzanise, con partecipazione al briefing meteo, insieme ai piloti della base, a seguire il gruppo volo e il centro di manutenzione.

Il 9º Stormo “Francesco Baracca” è uno stormo dell’Aeronautica Militare Italiana, inquadrato dal 2006 nella 1ª Brigata aerea “operazioni speciali”. È di stanza presso l’aeroporto di Caserta-Grazzanise. Dal 2006 lo Stormo non ha più caccia, ed è operativo con un solo gruppo di volo, il 21°, con elicotteri AB-212 ed elicotteri Agusta Westland HH-101 Caesar. Fa parte delle “Unità di Supporto Operativo per Operazioni Speciali” delle forze speciali italiane.

La giornata si è aperta con il Breifing Meteo con tutto il personale di Volo e con la calorosa accoglienza del Comandante di Stormo Col.Pil. Salvatore Florio e del T.Col. Antonio Totaro. Il Ten. Pil. Gioele Bucchioni ha poi illustrato le attività della Base ed in particolare quelle addestrative sugli elicotteri.

Nella Visita al Centro di Manutenzione la delegazione AFCEA ha familiarizzato con l’Elicottero dell’Agusta Westland HH-101 Caesar.

Successivamente il gruppo AFCEA ha visitato il 21º Gruppo Tigre; il Comandante di Gruppo T.Col. Pil. Alessandro Guastella ha raccontato la storia delle “tigri” in Italia e nel mondo. Il 21º Gruppo Tigre è un reparto volo, operativo dell’Aeronautica Militare facente parte del 9º Stormo Francesco Baracca, e basato sull’Aeroporto di Grazzanise (CE), operante su territorio nazionale e internazionale in operazioni di “Combat SAR” ed in supporto alle Operazioni speciali, con elicotteri HH 212/A AMI-SAR e HH 212-ICO, e dalla fine del 2019 su HH-101°.

La visita si è conclusa con un momento conviviale, presso il circolo ufficiali in cui il Presidente dell’AFCEA Naples Chapter Gen. Giovanni Savoldelli Pedrocchi, insieme al Consigliere Afcea ing. Francesco Castagna ed al Segretario Afcea ing. Massimiliano Canestro hanno consegnato Cosmo, il Cane dello Spazio che ha Volato in Missione a Gravità Zero con i 4 µAstronauti della SMS Engineering, al Comandante Col.Pil. Salvatore Florio, al T.Col. Antonio Totaro, al Comandante di Gruppo T.Col. Pil. Alessandro Guastella ed al Ten. Pil. Gioele Bucchioni.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.