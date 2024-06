0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Ultimo appuntamento con Milly Carlucci e il nuovo talent show 'L'acchiappatalenti', in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico questa sera, sabato 8 giugno, dalle 21.35 su Rai 1 per il gran finale. Per la finale i 5 acchiappatalenti Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara si esibiranno con i talenti che avranno “acchiappato” nel corso delle prime quattro puntate, con performance di canto, ballo e arte varia. Ancora una volta saranno protagonisti artisti provenienti da tutto il mondo. Il pubblico da casa potrà votare l’acchiappatalenti preferito sugli account X, Facebook e Instagram della trasmissione, e la giuria, composta dalla presidente Simona Ventura con Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, darà un voto da zero a 10 alle varie performance. Al termine delle esibizioni la somma delle votazioni social e della giuria determineranno i vincitori dell’edizione. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.