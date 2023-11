La violenza contro le donne non è solo un problema italiano

Condividi

Il 28 novembre presso il Brent Civic Center alla presenza del sindaco Orleen Hylton, Ilaria Esposito accompagnata da una delegazione della Start Easy, ha partecipato alla quarta giornata internazionale di contrasto alla violenza di genere. Ilaria Esposito riveste il ruolo di Former Gender Equality rapporteur Council of Europe ed è Member of the pool of trainers and consultant of the Council of Europe.

“La piaga della violenza contro le donne non è solamente italiana – afferma Ilaria Esposito -. Anche se vivo e lavoro a Londra da circa dieci anni sono perfettamente al corrente di quello che accade nel nostro Paese e credo che la soluzione debba essere globale”.

Sono ben 16 i giorni dedicati dalle associazioni e dai singoli individui che si impegnano contro la violenza di genere. Si tratta di una campagna annuale internazionale annuale che parte il 25 novembre e va avanti fino al 10 dicembre in cui si celebra la giornata dei Diritti Umani.

La campagna, lanciata nel 1991 da diversi attivisti in occasione dell’inaugurazione del Women’s Global Leadership Institute, viene coordinata ogni anno dal Centro per la leadership mondiale delle donne (in inglese, Center for Women’s Global Leadership). Organizzazioni e singoli individui di tutto il mondo partecipano alla “16 Days Campaign” per invitare a prevenire e sradicare episodi di violenza contro donne e ragazze.

A sostegno di questa iniziativa della società civile, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha lanciato nel 2008 la campagna annuale “UNiTE by 2030 to End Violence against Women”, che si svolge parallelamente

alla “16 Days Campaign”.

#NoExcuse è lo slogan e l’hashtag usato dalla campagna del 2023 volta a finanziare strategie di prevenzione ed elaborare nuove leggi per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze.