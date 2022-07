La vendetta di Giasone di Stefano Labbia

Condividi

Quarta raccolta di racconti brevi firmata dall’autore italo brasiliano Stefano Labbia. Passione, furia, amore e ombre si avvicendano sul palco di un’umanità smarrita e sempre più vuota. Chi salverà il mondo?

SCHEDA DEL LIBRO:

AUTORE: Stefano Labbia

TITOLO: La vendetta di Giasone

IMMAGINE DI COPERTINA: Concetta Flore

PREFAZIONE: Dott.ssa Maria Chiara Carriero

POSTFAZIONE: Dott.ssa Elisa Foti Rossito

EDITORE: Amazon

TRAMA: Il mondo è cambiato. Si è evoluto. Per alcuni in realtà si è involuto: tra morti di fama, invidiosi, truffatori senza scrupoli, ingenui dal cuore buono, piccoli diavoli e imbonitori, l’arte di vivere o meglio di sopravvivere si è trasformata in una bolgia dantesca, sviluppata direttamente sul pianeta terra. Il Labbia, qui per metà Dante e per metà Virgilio, ci accompagna in un viaggio dritto attraverso la nostra coscienza. Un flusso di immagini, canzoni, chiaroscuri, voluttà e virtù 2.0 messo nero su bianco che ci fa ridere, sognare e arrabbiare con noi stessi. Un piccolo grande manuale del viver nel nuovo millennio.

PAGINE: 81

ISBN: 9798801716596

