La sub cultura della sinistra avanza

Voglio cominciare questo mio articolo con una frase molto significativa di don Luigi Sturzo

“La Politica è per sé un bene, un atto d’amore per la collettività. La Politica non è una cosa sporca. Essa deve essere buona e moralmente giusta”.

Dovremmo riflettere seriamente, visto che, oggi, la politica la si scrive e la si fa con la minuscola. Censura e divieti hanno preso il sopravvento e gli italiani sono incapaci di reagire.

“Il limite all’idiozia è stato superato ampiamente, con l’istituzione del Covid manager ai matrimoni, la moda dell’abbronzatura con la mascherina che un virologo vorrebbe lanciare, e tante altre amenità che non sto a citare.

Quello che però è intollerabile è che non si possano chiamare le cose con il loro nome e che tutto questo non si possa considerare per quello che è, vale a dire il frutto di una follia collettiva e di un isterismo senza precedenti. All signora von der Leyen che parla di una futura “era delle pandemie”, dico solo: non ci provate, non siamo tutti manipolabili ed idioti e soprattutto non ci arrenderemo perché sappiamo che due più due fa quattro. Non ce la farete con noi. No alla nuova normalità”.

Stefano Burbi, maestro d’orchestra

Ma quale normalità?

“Mentre la sinistra detta legge a colpi di omotransbifobia, e i mass media incitano la Meloni e Salvini a scannarsi tra loro nella gara dei consensi, avviene un sorpasso storico che non nota quasi nessuno: la destra venuta dal Msi e da An supera nei sondaggi Swg la sinistra venuta dal Pci e dall’Ulivo. Non era mai accaduto nella storia della repubblica italiana. Mi pare una svolta, pur nella labilità dei sondaggi e nella velocità con cui cambiano gli scenari politici. E il sorpasso avviene proprio mentre il Pd incalza sulla legge Zan e sulle leggi pro-migranti. Le prime due forze del Paese ora sono la Lega e Fratelli d’Italia”.

Marcello Veneziani

E i giovani? Noi avevamo come punti di riferimento scrittori e filosofi, loro hanno Fedez e si riuniscono in movimenti inutili tipo le sardine.

“Pauperismo d’accatto, colpevolizzazione della ricchezza, tassazione compulsiva. Se levi loro Twitter, le Sardine rischiano di farti sembrare moderno Breznev…

Le giovani vecchissime leve della sinistra italica…”

Giovanni Sallusti

Intanto ci sono serie difficoltà: confusione su confusione. Quali saranno i termini da poter usare?

Sembra un incubo, ma è la triste realtà che la sinistra vorrebbe per tutti.

“A me sto DDL ZAN comincia a fare un po’ paura. Dove saranno i confini tra libertà d’opinione e frasi discriminatorie? Ma soprattutto, cosa rientrerà nel legittimo diritto di fare satira e cosa nel penalmente rilevante?”

Federico Palamaroli

Non si può neanche criticare l’accoglienza indiscriminata.

“Mentre i lampedusani continuano a vedersi negare diritti fondamentali come la sanità o edifici scolastici decorosi e sicuri,

Lampedusa è sempre più militarizzata con conseguenze sociali e ambientali preoccupanti.

Come tutti i governi precedenti, anche questo, invece di agire sulle cause che spingono milioni di persone a lasciare il proprio paese e creare canali di ingresso regolari, stanzia milioni di euro per navi quarantena e l’allargamento dell’hotspot.

La retorica dell’accoglienza e quella dei respingimenti non produce nessun miglioramento anzi fa aumentare clandestinità, morti in mare, nuovi schiavi e tensioni nei luoghi di frontiera. DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA: L’IMPERIALISMO, NUOVO COLONIALISMO.

Lampedusa è un esempio chiarissimo di tutto ciò”.

Marco Rizzo, PC

C’è poco da aggiungere, possiamo solo ammettere la tragica realtà: un Paese privo di cultura e di spina dorsale.

