La stazione di Scampia, spazio aperto per il quartiere

Due nuovi eventi nella stazione EAV di Scampia nell’ultima settimana dell’anno. Domani28 dicembrel’evento della rassegna Terra Madre. L’appuntamento organizzato dalla Cooperativa Umanista Mazra fa parte del programma di eventi“Altri Natali 2022”promosso e sostenuto dal Comune di Napoli. Si inizia al mattino dalle 11 alle 13 con uno spettacolo di clowneria e

dalle 17 fino alle 21:30 si prosegue con la jam-session “Metrojam”.

Giovedì29 dicembresarà la volta di uno spettacolo di musica che a partire dalle 19 vedrà protagonista MAVI, seguita poi dal cabaret di

Alessandro Bolide da Made in Sud. L’evento è organizzato dall’associazione LIVE MUSIC, vincitrice del bando promosso dalla Municipalità 8 del Comune di Napoli per la promozione della rassegna natalizia 2022.

Si conferma l’impegno a mantenere la Stazione di Scampia come luogo vivo, dove si susseguonoeventi di vario tipo, collaborazioni con le scuole e le associazioni del territorio, concerti, balli, presentazione di libri, manifestazioni varie. Luogo non solo di passaggio ma punto diincontro e di promozione culturale a servizio del quartiere e della città.