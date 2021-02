“La stanza di Dobby, il quartiere solidale”, parte il progetto in collaborazione tra Comitato di Quartiere Onlus e il Comune di Cesa

Condividi

“La stanza di Dobby, il quartiere solidale”, è il nome scelto per il progetto che sarà portato avanti dall’associazione Comitato di Quartiere Onlus, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cesa. Si tratta di una iniziativa di solidarietà allo scopo di rendere la beneficenza una azione costante. A tal scopo il Comitato di Quartiere, associazione che opera sul territorio, ha elaborato l’iniziativa che consiste nel raccogliere, da parte di privati o di Enti, donazioni consistenti in beni di prima necessità, abbigliamento, mobili ed arredo, giocattoli e denaro. I beni che si potranno donare devono essere in buono stato, per poi essere distribuiti a soggetti del territorio che versano in condizioni di bisogno, tenendo conto anche delle possibili segnalazioni che giungeranno dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune. Dalla sinergia tra istituzioni e mondo del volontariato, è stato stabilito che il punto di raccolta, momentaneamente, sarà presso la Casa delle Associazioni ex Palestra del Fanciullo, tre volte a settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 12,00 ed il mercoledì dalle ore 15 alle ore 18.

