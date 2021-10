La sostenibilità digitale, approfondimento a Digitale Italia

Condividi

Epifani: la sostenibilità digitale è essenziale per affrontare la fase post pandemica

La tecnologia può rendere davvero migliori le nostre vite, qual è l’impatto della digitalizzazione sull’andamento del lavoro. I social network sono un male o un bene per le relazioni? A Digitale Italia un nuovo approfondimento, ospiti in studio del format web ideato da Aidr Stefano Epifani: Presidente del Digital Transformation Institute e Davide D’Amico: dirigente PA, socio AIDR. Tema della puntata la sostenibilità digitale. “Nei mesi bui della pandemia – ha sottolineato in professor Stefano Epifani- grazie alla digitalizzazione abbiamo potuto continuare a relazionarci a distanza, lavorare e studiare da remoto. Sì, siamo sopravvissuti al lockdown, ma una gestione sostenibile del digitale, ci avrebbe aiutato a viverlo meglio. Per questo ora diventa essenziale un nuovo approccio alla tecnologia.” “Il primo passo in questa direzione- ha proseguito Davide D’Amico – è investire sulla cultura digitale, promuovendo una maggiore consapevolezza della portata innovativa delle tecnologie.”

Vedi la puntata qui https://www.aidr.it/la-sostenibilita-e-digitale-video/

Ascolta la puntata qui https://www.aidr.it/la-sostenibilita-e-digitale/

loading...