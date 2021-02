La solidarietà e rispetto non hanno colore politico

Condividi

Nelle ultime ore la Leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è stata vittima di parole ed insulti da parte del professore Giovanni Gozzini dell’Università di Siena. Lo sproloquio del docente, profilo peraltro apprezzato a livello accademico, inizia con appellativi del tipo «ortolana» o «pesciaiola». Doveva essere un confronto sul delicato momento politico, poi Gozzini ha iniziato a tacciare la leader sovranista con epiteti irriferibili. E’ davvero paradossale che nel 2021 ci si possa esprimere ancora così pubblicamente. Questo tipo di insulti e di offese e l’uso di un linguaggio brutale lo viviamo tutti i giorni e non sembra placarsi con il tempo che passa, anzi si amplifica senza trovare una tutela che possa rassicurare ogni persona. Questo odio verbale dovrebbe essere fermato ed inoltre considerare che gli insulti sono scorciatoie indecenti ancora più se usate da un uomo verso una donna. Trasformare il dissenso politico in sessismo è quello che accade sempre quando si vuole attaccare un politico donna. La violenza verbale è grave e non deve essere usata in nessun tipo di sede. Con sincero istinto protettivo è intervenuta anche la commovente difesa di Andrea Giambruno , compagno di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha ricevuto una telefonata di solidarietà dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal Presidente del Consiglio Mario Draghi che le ha manifestato la sua vicinanza per l’attacco ricevuto, dal Presidente del Senato Elisabetta Casellati e di quello della Camera Roberto Fico. I provvedimenti disciplinari del professore Gozzini saranno decisi dall’Università di Siena. Il dipartimento di cui fa parte il professore ha definito le sue parole «gravi e inaccettabili» mentre il rettore Francesco Frati ha anticipato che si sarebbe attivato con l’ufficio legale per poi trasmettere gli atti al collegio di disciplina dell’Ateneo. Riportiamo anche le scuse che il pentito professore Gozzini ha riportato in una nota :” Per il fatto di aver usato delle parole sbagliate durante la trasmissione sono a porgere le mie scuse a tutti quanti, a Giorgia Meloni per prima e a tutte le persone che si sono sentite offese. Presento le mie scuse per il linguaggio usato durante la trasmissione . Non è mio costume, né come ospite storico della trasmissione di Controradio né in altra sede promuovere un linguaggio che non sia più che rispettoso nei confronti di tutti.”

