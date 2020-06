La Sirena Marianna Fortuna e il capitano Sabino Matera a guidare i naviganti di IL Capitano e le stelle.

È in partenza il format TV , brioso e legato al mare e alle coste turistiche della nostra Italia.

Un imbarcazione sarà il fulcro del programma scritto da Ugo Autuori per presentare al grande pubblico località turistiche, impegnate tra l’altro a riprendere i loro splendori post pandemia.

Le tappe saranno Gaeta, Trani, Sorrento, e la Calabria che sarà toccata sulla bellissima costa dei cedri.

Il format sarà condotto dallo showman Sabino Matera e tra le sue guest ci sarà la sirena di bordo Marianna Fortuna.

La sigla del programma sarà di Christian Deliso e cantata dal soprano Angela Gragnaniello.

L’appuntamento in TV sarà su Canale Italia visibile sul canale 84 del digitale terrestre.

“Sarà una bella esperienza portare in giro allegria e spensieratezza con un format che nasce in un momento particolare, ma che saprà destare il giusto interesse”, queste le brevi parole di Ugo Autuori ideatore del Format.

