La showgirl Marianna Fortuna e la sua Quarantena. “La quarantena è un momento per riscoprire i piaceri della vita”

Marianna Fortuna show girl napoletana condivide la sua quarantena con alcuni scatti che la ritraggono in casa. Lei, che era abituata ad una vita frenetica tra i vari impegni e set fotografici, sembra non disprezzare il fatto di poter stare in casa Dichiarando ai suoi followers “Mi sto gustando la mia famiglia e il piacere di trascorrere giornate a coltivare alcune passioni”.

La popolare prensenzialista dei vari Red Carpet, confida nel prossimo futuro di poter rivivere nella normalità.

“Mi aspettavano diversi impegni, ma credo sia necessario ora affrontare in modo scrupoloso le indicazioni per poi ritornare alla normalità” .