La sfida di Meloni: “Se giudici vogliono governare, si candidino”

4 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – La miglior difesa è l'attacco. E per difendersi dalle accuse piovute su di lei per la vicenda Almasri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni apre la campagna contro le toghe "politicizzate" lanciando il suo guanto di sfida a quei magistrati, "per fortuna pochi", che "cercano di colpire chi non è politicamente schierato con loro", invitandoli a candidarsi alle elezioni se la loro intenzione è quella di governare. Sullo sfondo, il nodo della ministra Daniela Santanchè che si dice "tranquilla" dopo la decisione della Cassazione di confermare a Milano la sede della seconda inchiesta Visibilia, ma che nei fatti è sempre più in bilico. Collegata in video con l'evento 'La Ripartenza', condotto a Milano dal giornalista Nicola Porro, dopo un breve preambolo la presidente del Consiglio torna a parlare dell'indagine per favoreggiamento e peculato che la vede coinvolta insieme ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso della scarcerazione del criminale libico Nijeem Osama Almasri. Prima rivendica i risultati del suo governo su export, calo dello spread e "andamento record" della borsa italiana, frutto di una ritrovata "credibilità" del Paese ("dal ghiaccio dei fiordi fino alla sabbia del deserto, il mondo è tornato a puntare sull'Italia"); poi coglie la palla al balzo per sferrare un duro attacco nei confronti delle toghe che "remano contro" e che disfano la tela del suo operato come faceva Penelope, la mitologica moglie di Ulisse.

Il 'bersaglio' della premier è il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, ovvero colui che ha vergato l'avviso di garanzia recapitato a Palazzo Chigi due giorni fa: un atto "chiaramente voluto", rimarca Meloni nel suo lungo sfogo perché "tutti sanno che le Procure hanno la loro discrezionalità". Per la presidente del Consiglio, quella notifica rappresenta "un danno alla Nazione" per il quale non si dà pace: "Mi manda ai matti… A chiunque nei miei panni cadrebbero un po' le braccia". "Ieri – racconta – mi ritrovo sulla prima pagina del Financial Times con la notizia che sono stata indagata: se in Italia capiscono cosa sta accadendo, all'estero non è la stessa cosa".

Meloni punta il dito contro quelle toghe "che vogliono decidere la politica industriale, ambientale, le politiche dell'immigrazione, vogliono decidere come si possa riformare la giustizia… In pratica vogliono governare loro. Ma – sottolinea – c'è un problema: se io sbaglio, gli italiani mi mandano a casa; se loro sbagliano, nessuno può fare o dire niente. Nessun potere al mondo in uno Stato democratico funziona così, i contrappesi servono a questo". Da qui, l'invito che suona come una sfida: "Quando un potere dello Stato pensa di poter fare a meno degli altri, il sistema crolla. Se alcuni giudici vogliono governare, si candidino alle elezioni e governino". La premier sostiene di non essere "preoccupata né demoralizzata" dall'indagine, perché "quando ho assunto la guida del governo di questa Nazione sapevo esattamente a cosa sarei andata incontro…". E conclude il suo intervento facendo appello agli elettori: "Finché ci siete voi ci sono anche io, non intendo mollare di un centimetro almeno fino a quando saprò che la maggioranza degli italiani è con me". La sua, assicura, è "una battaglia che va oltre destra e sinistra: è la battaglia per un'Italia normale".

Dai vertici di Fdi parte un fuoco di sbarramento sul procuratore Lo Voi per la vicenda relativa all'utilizzo del volo di Stato per i suoi spostamenti. "Lo Voi, in passato, aveva chiesto di utilizzare l'aereo dei servizi segreti per volare da Roma a Palermo e il sottosegretario Mantovano glielo aveva negato per i costi, che ammontano ad almeno 13mila euro. Bisogna fare piena chiarezza su questa situazione imbarazzante", chiedono i parlamentari di Via della Scrofa, inondando le agenzie di comunicati 'fotocopia', o quasi.

Nemmeno Forza Italia è tenera con Lo Voi: "Lasci la magistratura, dopo il danno di immagine al Paese", l'affondo del presidente dei senatori azzurri Maurizio Gasparri. Il segretario di Fi e ministro degli Esteri Antonio Tajani difende le scelte dell'esecutivo sul caso Almasri: "Lo hanno liberato i magistrati, non l'Italia. Il governo lo ha espulso e lo ha accompagnato per motivi di sicurezza nel suo Paese. Punto. Mi domando perché la Corte internazionale non lo ha fatto arrestare in un altro Paese". Intanto le opposizioni, che hanno bloccato i lavori parlamentari fino al 4 febbraio, continuano a invocare un chiarimento in Aula della premier Meloni: "Verrà qualcuno" del governo a riferire in Parlamento, assicura Tajani, che puntualizza: "Ha già parlato il ministro Piantedosi una volta, tutti lo dimenticano. C'è la conferenza dei capigruppo e deciderà tempi e modi".

Nella lunga saga dello scontro tra governo e toghe rientra anche il caso della ministra del Turismo Daniela Santanchè. L'attesa decisione della Cassazione è arrivata: resta a Milano (e non sarà trasferita a Roma, come chiesto dalla difesa della ministra) la competenza territoriale del filone di indagine sui conti Visibilia che vede accusata, tra gli altri, l'imprenditrice con l'ipotesi di truffa aggravata all'Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid. L'udienza preliminare riprenderà il prossimo 26 marzo e potrebbe concludersi entro maggio. Il quadro, dunque, si complica per Santanchè, che dal canto suo continua a dirsi "tranquilla" nelle interlocuzioni di queste ore con i suoi: la competenza territoriale non cambia niente – il senso del suo ragionamento – io continuo a lavorare come sempre. Resta valido quanto dichiarato nei giorni scorsi, ovvero che se Meloni le chiederà un passo indietro, lei non potrà che eseguire. Ma in Fdi molti si aspettano che sia Santanchè per prima a compiere il passo. E in questo senso pesano, e non poco, le parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa, una delle persone più vicine alla ministra: "La decisione della Cassazione sul processo? Io credo che Daniela, quando ha detto che avrebbe valutato, può darsi che valuti anche su questo, però non l'ho sentita. Certamente – osserva la seconda carica dello Stato – anche quello è un elemento di valutazione…". (di Antonio Atte) —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.