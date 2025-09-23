La sera del primato solitario ma che fatica. Notte di esordi al Maradona

4 minuto di lettura

Napoli, 22 settembre 2025 – Il Napoli trova il primato solitario battendo un coriaceo Pisa nel posticipo del lunedì sera in un Maradona per l’ennesima volta sold out.

Una partita, almeno sulla carta, dall’esito scontato e che invece, è stata vinta con difficoltà enormi dopo una prestazione, in alcuni singoli ma anche nell’organizzazione complessiva dell’intera squadra, apparsa sottotono da un punto di vista sia mentale che fisico.

Gli azzurri sembrano aver riportato scorie non trascurabili dal giovedì di Champions con Conte che evita un turn over massiccio con solo due cambi e confermando, per larga parte, la formazione di Manchester.

Da evidenziare come il Pisa stesso è parsa una compagine estremamente preparata sia tatticamente che fisicamente dimostrando di non meritare il momentaneo titolo di fanalino di coda della Serie A. I toscani hanno difatti palesato grandi qualità fisiche ed atletiche con un pressing alto e feroce per l’intero arco dei novanta minuti, due attaccanti molto veloci, mobili e fisici che hanno dato del filo da torcere ai centrali Buongiorno (nuovamente infortunato) e Beukema. La stessa formazione nerazzurra si è fatta ammirare per personalità e organizzazione tanto che, nella costruzione, non buttava mai la palla riuscendo spesso ad uscire dalla prima pressione con grande quantità e padronanza. Sarà per le fatiche accumulate in Champions, sarà che molti giocatori (come ribadito dallo stesso Conte nel posticipo partita), giungendo da realtà diverse, non sono abituati a gestire questi ritmi e questo tipo di pressione, sarà per le già richiamate abilità degli avversari, nel primo tempo il Napoli appare stanco, lento, confuso con gli ospiti che, al contrario, paiono più freschi, più pimpanti, sempre in anticipo sulle seconde palle e potenzialmente capaci di creare importanti pericoli alla retroguardia partenopea. Una squadra che soffre maledettamente, e che mai riesce a rendersi seriamente pericoloso in zona d’attacco, graziato al 23’ quando un maldestro fallo di De Bruyne nella propria area, viene annullato, fortunatamente, da un precedente fallo di mano di Leris.

Il carattere di questa squadra resta comunque indomito, nelle difficoltà questa squadra riesce a ottimizzare sempre al massimo e dopo un gol Annullato ad Elmas, per un fuorigioco di Hojlund in partenza, gli azzurri pervengono al vantaggio con il primo gol con il Napoli di Gilmur; lo scozzese, ricevuta palla all’interno dell’area, con grande freddezza, finta il tiro di destro e con il sinistro riesce a segnare la rete dell’ 1-0 anche con l’aiuto di una deviazione proprio allo scadere della prima frazione digioco. C’è ancora tempo per un gol sciupato da Hoilund che, conquistata di forza la palla sulla tre quarti, si invola verso la porta avversaria ma si fa ribattere la palla in calcio d’angolo quando iinvece avrebbe potuto (e dovuto) servire Mc Tominay al centro dell’area, completamente sbarcato, e comunque in posizione decisamente più favorevole. Il secondo tempo procede sulla falsa riga del primo, con un Napoli che annaspa e con I toscani che iniziano a credere all’idea di poter realizzare la rete del pareggio. Conte intuisce la difficoltà e corre ai ripari inserendo gli unici due giocatori soggetti a turn over, Anguillara e Lobotka. Neanche tempo di entrare per I due centrocampisti che il Napoli subisce il gol rimonta, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si sviluppa una mischia che si conclude con un tocco di mano di Beukema, Nzola è come al solito glaciale dal dischetto, spiazza Meret e porta il risultato in parità.

Qui inizia, paradossalmente, la fase migliore per il Napoli, gli uomini di Conte non ci stanno, si scrollano dall’apatia che aveva caratterizzato la loro prestazione fino a quel momento e gettano il cuore oltre l’ostacolo, assediano costantemente la retroguardia Toscana.

A questo punto si erge a protagonista Leonardo Spinazzola. L’ex esterno della nazionale si mette in proprio ed al termine di un’azione personale scarica un fendente sul quale l’estremo difensore degli ospiti avrebbe potuto fare molto meglio. Conte inoltre, inserisce il tanto discusso Lucca per Hojlund e dopo pochi minuti, l’ex della serata, servito da Mc Tominay, si porta avanti il pallone spalle alla porta, si gira, e da posizione defilata scarica una sassata terrificante sotto la traversa, anche per lui è il primo gol realizzato con la maglia del Napoli dopo un avvio di campionato evidentemente più problematico del previsto.

Dopo la rete del 3-1, il Napoli incappa nello stesso atteggiamento di sufficienza già visto a Firenze, si rilassa, non affonda con cattiveria quando in alcune ripartenze avrebbe potuto veramente archiviare definitivamente la pratica, subisce, soffre e rischia. Il primo campanello d’allarme quando un grossolano errore di Beukema lancia Tramoni da solo davanti a Meret, il piccolo attaccante toscano però, nei pressi del limite dell’area, tira in maniera sbilenca, divorandosi il gol che avrebbe potuto accorcare le distanze. La partita si riapre comunque al 90’ quando un erroraccio di capitan Di Lorenzo nei pressi della linea di fondo, consegna ad Angori un pallone comodo comodo, passaggio altrettanto comodo a Lorran che realizza facilmente la rete del 3-2. Questo gol ha l’unica utilità di far vivere ai sostenitori azzurri gli ultimi 7 minuti di recupero con il defibrillatore a portata di mano risultando poi ininfluente ai fini del risultato finale. Era importante presentarsi a Milano, nel biglietto match di domenica prossima, con un vantaggiovinta classifica rassicurante. Per la prima volta il Napoli ritrova il primato solitario in classifica dopo quattro giornate ed altrettante vittorie consecutive. Si è patito un poco troppo è vero, ma quante partite lo scorso anno il Napoli ha sofferto riuscendo comunque, in un modo o nell’altro, a portare a casa vittorie risultate poi determinati per la conquista del quarto scudetto? Vittorie facili in serie A non sembra di vederne, del resto proprio in questo turno non pare che l’Inter a San Siro contro il Sassuolo e la Juventus a Verona, abbiano disputato partite facili.

