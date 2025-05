La scuola sale sul palco nella rassegna “Maggio all’Infanzia Campania”

3 minuto di lettura

Spegne 10 candeline quest’anno MAGGIO ALL’INFANZIA CAMPANIA, la rassegna di spettacoli teatrali ideati e messi in scena dagli studenti, in programma dal 5 al 20 maggio 2025 al Teatro dei Piccoli di Napoli. Un appuntamento atteso da scuole, famiglie e spettatori di tutte le età, che quest’anno coinvolge 921 studenti di 51 classi provenienti da Napoli e Pozzuoli, per un totale di 45 spettacoli inediti. La manifestazione è l’esito del progetto TEATRO SCUOLA VEDERE FARE (TSVF), ideato da Casa del Contemporaneo con Le Nuvole e realizzato in collaborazione con AGITA, riconosciuto e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un percorso pedagogico lungo un intero anno scolastico che ha coinvolto attivamente anche 101 docenti, con una formazione gratuita e certificata.

“Dove dimorano i sogni delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi? Dove i loro sguardi, scintille d’immaginazione, trovano riposo?” – si interroga Morena Pauro, ideatrice del progetto già insignito dell’Eolo Award nel 2020, e continua – “Il teatro può rivelarci molto del loro essere, del loro stare. E così, corpi in tempesta e voci come campane a festa si trasformano in armonia, in benessere, in consapevolezza. Non è magia, ma il frutto di un lavoro paziente, di un amorevole intreccio tra arte e educazione. E noi operatori culturali insieme a docenti e genitori tessiamo ogni giorno questa trama preziosa per accompagnarli nel grande teatro della vita”.

LA RASSEGNA

10 le giornate di programmazione con spettacoli alle ore 11 e alle ore 16. In scena volutamente pochi oggetti di scena per lasciare spazio unicamente alle emozioni e alle tante tematiche che gli studenti hanno scelto di affrontare nelle loro performance.

Il teatro diventa riflesso di storie e miti senza tempo, dalle leggende di Parthenope a Pulcinella, e dall’epica dell’Odissea ai labirinti mitologici. Un focus speciale è stato fatto su Cappuccetto Rosso, che, in tutte le sue varianti, invita a superare la paura e a non restare chiusi nel proprio mondo, ma a volare verso nuove esperienze. Alcune classi hanno trattato anche il tema della crescita personale e dell’identità, in relazione sia a se stessi che agli altri, con particolare attenzione alla gentilezza e alla capacità di vedere il mondo con occhi limpidi. La conclusione di un ciclo di studi è vista come l’inizio di un nuovo capitolo, in un mondo che, pur avendo perso punti di riferimento, richiede perseveranza e passione per la ricerca di verità, libertà e giustizia. E ancora la natura, la vita che affiora dalla materia, la voglia di crescere e l’amicizia, sottolineando l’importanza di rispettare le diversità e di ritrovare speranza anche nel caos del “nulla”.

IL PROGETTO CON LE SCUOLE

Durante l’anno scolastico ogni classe, dalla scuola dell’infanzia alle secondarie di II grado, ha assistito a 3 spettacoli della rassegna artistica del Teatro dei Piccoli e ha partecipato a 5 incontri laboratoriali a scuola, durante i quali gli studenti hanno progettato e realizzato le performance che saranno presentate al pubblico. Un particolare focus è stato posto sulla formazione degli insegnanti, che hanno avuto l’opportunità di arricchire la loro esperienza professionale con il corso Altri Sguardi, per una fruizione teatrale più consapevole. Il progetto è gemellato con il Festival omonimo in Puglia, realizzato dalla Fondazione non profit SAT (Spettacolo Arte Territorio), giunto ormai alla 28esima edizione.

Attraverso il teatro – vederlo, farlo, frequentarlo – si impara, soprattutto a stare insieme, a costruire un gruppo. Quando questo percorso inizia fin dall’infanzia o dalla prima elementare, i benefici si moltiplicano. Non solo i bambini si accostano alle discipline artistiche e sviluppano la curiosità ad approfondire autonomamente le tematiche curricolari, ma acquisiscono anche competenze essenziali per la vita. Il teatro è una forma di creatività dal profondo valore “sociale” che insegna ad ascoltare e a farsi ascoltare, a mettersi nei panni dell’altro con empatia, consapevolezza e partecipazione. Teatro Scuola Vedere Fare e Maggio all’Infanzia Campania sono occasioni essenziali per disseminare le potenzialità del teatro sull’intera comunità educante.

La partecipazione agli eventi è su prenotazione. Ingresso €3. Biglietteria organizzativa 08118903126 (feriali 8.30/15.30). Tutto il programma è online in evento sulle pagine social @teatrolenuvole e @casadelcontemporaneo.

