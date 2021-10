La scrittrice Silvia Alonso torna con Delirio – Brividi al nero di Luna

Condividi

Dopo il successo riscosso con L’Angelo veste Sado, la scrittrice Silvia Alonso torna a far parlare di sé con il nuovo libro Delirio – Brividi al nero di Luna, entrambi pubblicati con Brè Edizioni.

Come il rosso lunare, che emerge luminoso, eppur inquietante, sulla faccia della luna piena, il fil rouge di questi racconti si snoda lungo il confine spesso sottile tra il genere noir, il thriller, l’horror e il mistery.

Protagoniste le suggestioni oniriche, le atmosfere gotiche e le risonanze esoteriche, a volte surreali, che impregnano di nuovi significati archetipi classici della letteratura gotica, rivisitati alla luce della spiritualità emersa nella nuova Era.

I temi della reincarnazione, della psichicità e della medianità risuonano come un sottofondo nelle variegate trame, tra tradizione magica e contemporaneità. Protagoniste ne emergono le donne, che trascendendo la paura riescono a sublimarne il brivido trasformandolo in un anelito di conoscenza. I fantasmi della psiche vengono allora esorcizzati alla luce di nuove consapevolezze culturali e spirituali.

“Volevo animare l’ambientazione gotica dei racconti di Halloween con contenuti legati al mondo esoterico – ha dichiarato l’autrice. Il thriller e il mistero irrompono in leggende che hanno radici storiche, dando origine a nuovi legami tra il sapere antico e il mito moderno”.

“Non tutti sono in grado di digerire racconti horror e thriller, anche chi li apprezza a volte si spaventa. Silvia Alonso, con il suo ritmo incalzante, ma al contempo con una prosa elegante e seducente, permette a tutti di poter apprezzare il genere horror, così amato e temuto” – ha commentato Brè Edizioni.

Alcuni di questi racconti sono risultati finalisti o proclamati vincitori di importanti concorsi letterari (Premio Terni Narni Horror Festival; Premio Nazionale di arti letterarie Metropoli di Torno; Premio Giovane Holden; Premio Streghe e Vampiri), altri sono stati pubblicati in antologie tematiche thriller e horror (antologia Avventure al volante; Halloween all’italiana, Natale horror; Z di zombie).

Il delirio lucido, il filo sottile che pervade ogni trama come un antico démone.

DATI TECNICI

TITOLO: DELIRIO – Brividi al nero di Luna

AUTRICE: SILVIA ALONSO

EDITORE: BRÉ EDIZIONI

GENERE: thriller, horror

NUMERO PAGG: 138

LINK AMAZON acquisto: https//amzn.to/3DLEC98

Uscita: ottobre 2021

Costo libro cartaceo: (prezzo di copertina) 10,00 €

Costo ebook: 2,99 €

SINOSSI

Dietro alle lusinghe di un fotografo dal taglio rarefatto e mistico si nasconde un serial killer che rinviene nell’Undicesima Musa, la Moda, la profanazione religiosa della nova era.

Nei giochi del Casinò si rinviene una misteriosa applicazione delle antiche teorie pitagoriche e cabalistiche, utilizzate allo scopo di delinquere. La medianità e la telepatia, le nuove tecniche per parassitare i sogni, ma il sangue scorrerà a lavare le colpe.

Un maniaco misogino trasforma la propria automobile in alcova del piacere, tra sesso, adrenalina, alchimia e allucinazione. Ma l’ultima corsa si trasformerà in vendetta.

Una zingara di strada legge nei fondi del caffè la propria condanna: sarà proprio il grande amore a toglierle il soffio vitale.

La leggenda delle streghe nere di Triora si mischia a quella delle dirimpettaie streghe bianche del borgo di Ellera, tra tradizione celtica e magia orientale che si fondono in terra ligure, amori, tradimenti e una strana maledizione.

La storica leggenda di Vlad il vampiro viene rivisitata alla luce delle conoscenze di filosofia orientale, dove il simbolo del Gral, unitamente a quello del drago, rimandano ai codici segreti di un sapere alchemico ed esoterico.

Nella Catterale gotica di Saint Daniel, alla vigilia del Natale, i misteriosi gargoyle, creati per esorcizzare i démoni, divengono protagonisti di un incubo a occhi aperti.

Un’anziana donna ricorda i propri incubi legati alle atrocità di Auschtwitz, che riaffiorano alla memoria come zombie della psiche soggettiva e collettiva. Ma la vendetta contro i suoi carnefici si farà strada con uguale prepotenza, rendendola protagonista di una rivincita alla Tarantino.

I misteri esoterici racchiusi nel capolavoro della Gioconda, e un inconfessabile amore segreto che viaggia nel tempo, sono il movente del famoso furto al museo del Louvre.

Nella poesia di Beaudelaire Le dormienti, messa all’indice e stornata da I Fiori del Male per il contenuto osceno ed esplicitamente omosessuale, si nasconde la radice di una strana dannazione che passerà in un misterioso quadro.

La leggenda del Golem di Praga riaffiora con prepotenza negli anni in cui il capolavoro di Mary Shelley, Frankenstein, spopola nella letteratura gotica assieme al nuovo mito degli zombie. Ma qualcuno ne svelerà l’arcano evidenziando la differenza tra scienza e fede.

BIOGRAFIA – SILVIA ALONSO

Avvocato milanese, all’arrivo del primo figlio abbandona la carriera forense per dedicarsi alla scrittura e studiare lettere. Esordisce già molto giovane con le sue poesie, una delle quali, “Inverno africano”, viene premiata da Alda Merini al Castello di Belgioioso (PV) per il concorso “Poesia dorsale”. Nel 2006 pubblica con Altrimedia Editore la favola poetica “Il morso del serpente”, dalla quale trae uno spettacolo danzato (presentato dell’amico scrittore Andrea G. Pinketts e dall’attore Roberto Brivio- I gufi-).

A dicembre 2019 esce per i tipi di Genesis Publishing il suo primo vero romanzo (un chicklit) “I love Mammy in Monte-Carlo – come sopravvivere a una vita glitter”. Con “ L’angelo veste Sado ” (Brè Edizioni, luglio 2021) si aggiudica la finale del Premio Nabokov 2020 . A luglio 2021 il romanzo inedito “ L’avvocato in g û epiere ” si classifica al secondo posto al FRI -Festival del romance italiano- con Dri Editore. Sta attualmente lavorando ad altri romanzi, racconti noir-thriller, nonché a raccolte di favole (la raccolta “Lo zoo arcobaleno” si è aggiudicata la finale per la narrativa al premio Città di Castello).

Con i suoi racconti ha altresì collaborato alle seguenti pubblicazioni: Aa.Vv. « Sulle ali della primavera » e «Tenebrae-verso un mondo oscuro e ammaliante» (Genesis Publishing, aprile e ottobre 2020), «Halloween all’italiana 2020 », « Natale Horror 2020 », « Z di Zombie » (Letteratura Horror, ottobre e dicembre 2020; aprile 2021); « Avventure al volante » (Rudis Edizioni, marzo 2021), «Gente di Dante » (Tabula Fati,settembre 2021), Antologia Premio Città di Grottammare, Storie di Donne, Premio Letterario Comune di Arco (in pubblicazione), « Diari in motocicletta » (Rudis Edizioni, giugno 2021); « Favole della Buonanotte » (Rudis Edizioni, luglio 2021) «Racconti rosa» (Rudis Edizioni, settembre 2021).

Tra il 2020 e il 2021 i suoi racconti sono stati premiati ai seguenti concorsi di narrativa: Premio di poesia e narrativa Giovanni Bertacchi (finalista col racconto «Solange» – novembre 2020); Premio di letteratura al femminile Laurizia ( 3° posto con il racconto «Cieli immensi» , novembre 2020); Premio Metamorfosi (poesia finalista «Eros di stelle»); Premio Città di Grottammare ( menzione d’onore per il racconto «Le sabbie mobili», maggio 2021 ); Contest letterario L’Automobile (racconto «La doppietta» – Rudis Edizioni, aprile 2021); Premio Internazionale Creati-Vita Inferno Dantesco ( 2° posto per il racconto «Ready Infernum Player», settembre 2021 ); Premio Storie di donne Comune di Arco ( 2° posto per « Street Bob striptease », giugno 2021 ); Premio Bukowski (finalista con la poesia «quello che le suore non dicono», giugno 2021); Premio Jean De La Fontaine ( menzione speciale per la favola «La principessa serpente» , giugno 2021); menzione per la raccolta « Favole di Nuvole » (successivamente intitolata «Lo Zoo arcobaleno») al Premio Kerasion, agosto 2021; Premio Un Roero da Favola (finalista con la favola «L’orchidea e la primula», settembre 2021), finalista al Premio Città di Castello con la raccolta di favole «Lo zoo arcobaleno» (settembre 2021); Premio Terni-Narni Horror Festival con la giuria di Cristiana Astori (finalista col racconto «La trappola della perla nera»); Premio Giovane Holden (racconto finalista «Il ladro di sogni», settembre 2021), Premio Nazionale di Arti Letterarie Metropoli di Torino (racconto finalista “Il ladro di sogni”, ottobre 2021).

Cura il proprio blog www.silviaalonsowriter.com dove si occupa anche di recensioni di romanzi e film.

