La scrittrice milanese Silvia Alonso torna in libreria con il noir “Il delitto del Dodicesimo Arcano”

“Il delitto del Dodicesimo Arcano”, il nuovo noir di Silvia Alonso che va a scavare nei meandri più oscuri dei tabù psicologici e sessuali.

La scrittrice Silvia Alonso torna in libreria dal 12 maggio con il noir Il delitto del Dodicesimo Arcano, pubblicato da Narrazioni Clandestine – Gruppo Santelli e con la prefazione a cura dello scrittore e coach di scrittura, nonché editor, Diego Di Dio.

Un legame misterioso unisce alcuni locali a luci rosse di Milano agli eleganti Casinò della Costa Azzurra, tra gioco d’azzardo, suites di lusso, Formula Uno e bellissime escort. Filo invisibile è la ricerca di emozioni forti di cui una ristretta cerchia di uomini non riesce a fare a meno, ignari del legame sotteso col mondo esoterico e le sue pratiche oscure.

Tra questi due poli si muovono disinvolte le Regine della notte, un gruppo di spregiudicate Mistress affiliate al cosiddetto Diavolo, che altri non è che un boss della malavita internazionale. Il pegno da pagare per raggiungere l’apice del Paradiso attraverso le loro pratiche, tuttavia, è alto, e talora la posta in gioco può essere la stessa vita.

Così accade a Mattia D’Angelo, un ex acrobata del circo che perde la vita durante una pratica di Soft-Bdsm. La causa dell’incidente non pare fortuita, e il movente deve essere cercato in un passato dai contorni onirici, dove simboli esoterici si mischiano all’attrazione per il vuoto e sacro e profano giocano una partita a scacchi col destino umano.

Per indagare nei misteri di un mondo a lei parallelo, la protagonista Maddalena Santacroce dovrà schivare le grinfie del commissario Bellavista, un personaggio quasi da fumetto che non riesce a resistere al fascino femminile.

“L’idea di immergermi in un’indagine interamente guidata da simboli e premonizioni era una meravigliosa sfida a scrivere controcorrente. Il mondo del Dodicesimo Arcano è questo: un invito a sollevare il velo che separa i confini tangibili del reale per scoprire l’invisibile – ha spiegato Silvia Alonso.

Si tratta di un’indagine scomoda che va a scavare nei meandri più oscuri dei tabù psicologici e sessuali: il legame tra Eros e dolore, ove un tempo era la religione che prospettava l’estasi mistica attraverso la mortificazione del corpo.

Volevo scrivere un noir, inoltre, dove protagoniste fossero le donne. Donne forti, sensuali, consapevoli del proprio potere seduttivo. Dovevano essere queste donne ‘dominatrici’, per una volta, a rovesciare la tragicità degli eventi di cronaca in cui dilaga la violenza di genere, prendendosi gioco delle debolezze maschili. Al centro di questa vulnerabilità, il sesso legato al potere. Perché alla fine è sempre lì che mirano molti uomini: al potere, in ogni sua declinazione”.

“Un noir eversivo, in piena regola con il pensiero di Narrazioni Clandestine. Provocare, far riflettere, smuovere, emozionare” – ha commentato la casa editrice.

Una lettura “fuori dal coro”, ricca di emozioni forti in cui lo stile avvolgente dell’autrice si mischia alla nota ironica e a riflessioni profonde, un libro per chi ama i noir densi di mistero, i simboli, le atmosfere gotiche e soprattutto i richiami esoterici come i Tarocchi, dove anche Eros è un archetipo accanto alla Dama con la Falce.

Silvia Alonso presenterà l’opera giovedì 29 maggio, ore 18.30, a Milano presso Incipit23 in via Casoretto 42. Dialogheranno con lei la regista e sceneggiatrice Gaia Catullo e l’attrice e doppiatrice Elisa Giorgio.

DATI TECNICI

Titolo: IL DELITTO DEL DODICESIMO ARCANO

Autore: Silvia Alonso

Casa editrice: Narrazioni Clandestine – Gruppo Santelli

Data di pubblicazione: 12 maggio 2025

Genere: Noir

Prefazione: Diego Di Dio

Pagine: 265

Prezzo: 19,99 Euro

EAN: 9791259871404

SILVIA ALONSO

Avvocato milanese da sempre appassionata di gialli e thriller.

Appesa la toga al chiodo a favore di inchiostro e calamaio, si divide tra il lavoro di consulente legale e i suoi libri.

Esordisce con la commedia “I Love Mammy in Montecarlo – come sopravvivere a una vita glitter” (Genesis Publishing, dicembre 2019), a cui segue la raccolta di favole per bambini “Lo zoo arcobaleno” (finalista al Premio Città di Castello 2021), e la raccolta di racconti thriller, “Delirio, brividi al nero di luna” (Brè Edizioni 2021) – tra cui il racconto vincitore del Premio Giuria Terni-Narni Horror Fest 2021.

Il romanzo “L’avvocato in guêpiére” (oggi pubblicato da Rossini Editore- Gruppo Santelli- con la prefazione di Valeria Corciolani) si è aggiudicato il Secondo Posto al Premio Letterario Città di Cattolica nell’aprile 2023, miglior romanzo inedito, e successivamente il Premio Giuria Winning Book- Caffè delle Arti per la categoria romanzi editi 2024.

Il delitto del dodicesimo arcano è la rivisitazione del precedente romanzo “L’ultima alchimia” (Brè edizioni) finalista, nel 2021, del Premio Nabokov Lab per la sezione inediti, vincitore nel 2024 del Premio Internazionale Il Picchio- Città di San Giuliano, Xa edizione, e della menzione “cultura italiana nel mondo” Casa Sanremo writers 2024.

Tra il 2021 e il 2023, ha ottenuto diversi riconoscimenti per il genere thriller e giallo, tra cui:

2021 Premio Giuria Terni Narni Horror Fest per il racconto «La trappola della perla nera», finalista nello stesso anno a Garfagnana – Barga noir;

2023 Premio Damster Edizioni – GialloFest 2022, per il miglior racconto thriller storico «Il Segreto di Senenmut»;

2024: Finale a Giallo Pistoia (Giallo in Provincia- Mondadori) per il racconto «Monco assassino» pubblicato successivamente nella raccolta «Giallo.it» Giallo Napoli 2024;

Finale a Garfagnana- Barga in noir per il racconto «La vendetta è un vaso di terracotta», già terzo classificato al Premio Thriller Nord, sez. Sicilia;

Il suo racconto «L’ultimo bicchiere» farà altresì parte dell’antologia «365» di Delos crime.

Cura il proprio canale Youtube (Silvia Alonso Writer) dove ha creato la rubrica per gli autori emergenti “Il Cannocchiale Letterario”, e su Canale Europa, per la trasmissione “IPSO FACTO. L’Italia si racconta”, la rubrica “Orme di Giallo”. Collabora altresì per la testata MilanoNera.

Ha una vera, profonda e carnale passione per il flamenco, e in generale per la danza.

