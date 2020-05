La scrittrice Alessandra Cantini presto su pornhub

Condividi

Alessandra Cantini, nota per avere mostrato il lato B in tv nel programma di Piero Chiambretti, si è data al porno. O quasi. L’avevamo lasciata per l’appunto in tv mentre proclamava la sua allergia alla biancheria intima. Adesso però la scrittrice livornese con il pallino della provocazione che va in giro senza slip e consiglia alle donne di fare lo stesso sembra vicina ad una svolta…hard.

“Quando c’è stato il lockdown mi sono trovata in albergo, a Livorno – ha raccontato al programma radiofonico “La Zanzara” – C’era un cameramen molto giovane, 20 anni, Gregory, ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di girare un porno. Poi l’ho messo su Onlyfans”.

Dunque ti sei data al porno?: “Non lo so – ha replicato l’ex candidata di Forza Italia in Toscana – Intanto dico: non adottate un cane, ma un toy boy, prendetene uno giovane. Io ho 28 anni e lui venti. Stiamo girando ancora. Finora abbiamo girato tre scene, ma presto saranno pure su Pornhub e simili. Ho anche contattato Rocco Siffredi per alcune idee di porno. Per me è come continuare a fare politica, non è molto diverso. E’ incredibile che in Italia si possa fare pochissimo porno, solo perché c’è il Vaticano”.

E i tuoi genitori?: “La mia famiglia mi ha detto non vergognarti di quello che sei, per quello ci sono i tuoi genitori. Detto questo, mia madre è piuttosto furbetta mentre mio padre è un po’ puritano. Vedremo”.