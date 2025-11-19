La rivelazione degli insider: “Carlo debole e malato, William ora vuole essere re”

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un re Carlo malato e dal carattere debole, a cui William non vede l’ora di subentrare. Fonti di Palazzo hanno riferito a RadarOnline che il principe di Galles ritenga il padre non idoneo a governare e non voglia aspettare la sua morte per succedergli, per ripristinare l’onore, secondo lui perduto, nella monarchia britannica. Gli stessi insider hanno detto al sito americano di gossip che la regina Camilla è “furiosa” per il modo in cui l’erede al trono e sua moglie Kate l’hanno messa da parte, hanno indebolito il sovrano e hanno preso in mano la situazione, dopo che è saltato fuori il legame dell’ex principe Andrea con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.

Una fonte interna alla famiglia reale ha raccontato: “Quando Carlo ha accettato di cedere il controllo a William, Camilla, sconvolta, ha afferrato le sue perle, è crollata per il dolore e ha esclamato: ‘Non farmi questo!'”. Un’altra fonte ha aggiunto: “Camilla è tutta presa dalla brama di potere. Sa che suo marito aspettava di diventare re da molto tempo e, a dire il vero, anche lei aspettava di diventare regina. Camilla sta solo cercando di mantenere il trono il più a lungo possibile e toglierglielo è per lei devastante”. E intanto ci si mette anche Kate Middleton a far pressione su Charles e sul marito. Secondo alcune fonti, ha persino lanciato un ultimatum al re, giurando che avrebbe divorziato da William se non avesse strappato il controllo a Camilla.

“Il principe di Galles vede suo padre come un tipo debole e incapace di fare le cose come le farebbe lui per proteggere la monarchia”, scrive RadarOnline. “Mentre re Carlo coccolava suo fratello, concedendogli il beneficio del dubbio, William gli diceva di decidersi a buttarlo fuori. Il principe William è una persona pragmatica e non gli piaceva il modo in cui il padre stava gestendo” il ‘problema Andrea’. Padre e figlio si sarebbero scontrati anche sul ruolo di Beatrice ed Eugenie nella vita pubblica dopo lo scandalo che ha coinvolto l’ex duca di York. Secondo ShuterScoop di Rob Shuter, la decisione di Carlo di approvare il patronato di Beatrice presso l’Outward Bound Trust ha “colto di sorpresa” i cortigiani, convinti che gli York fossero ormai “in panchina”.

Una fonte ha riferito a Shuter: “William voleva che gli York restassero lontani dalla ribalta fino alla prossima visita medica del re. Ma Sua Maestà ha insistito: ritiene che la famiglia abbia bisogno di guarire sotto gli occhi di tutti. William è pragmatico. Sa che gli York sono veleno per l’opinione pubblica. Suo padre semplicemente non vuole rendersene conto”.

