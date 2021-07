‘La ripresa economica in Terra di Lavoro’: giovedì 14 luglio il convegno con l’Assessore Regionale all’Agricoltura Nicola Caputo

Condividi

CASERTA – ‘La ripresa economica in Terra di Lavoro’: è questo il titolo del convegno, promosso dalla Fondazione AdAstra attraverso il comitato provinciale di Caserta, che si terrà giovedì 14 luglio, ore 18, presso l’Hotel Europa di Caserta (via Roma, 19). L’evento, che vedrà la partecipazione dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, dott. Nicola Caputo, e del Presidente del Comitato Provinciale Fondazione AdAstra Caserta, dott. Giuseppe D’Amore, affronterà la tematica della ripresa economica post Covid-19 che vede protagoniste le attività connesse al mondo dell’agricoltura in Terra di Lavoro

