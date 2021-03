Condividi

Lunedì 15 marzo dalle 18:00 alle 19:30 via ZOOM è stato programmato dal dott. Alfredo Ambrosetti dell’Associazione Per il Progresso del Paese, l’incontro dal tema: “La riforma che la scuola italiana aspetta da un ventennio“, relatrice d’eccezione, la giurista, economista, esperta di politiche scolastiche, Suor Anna Monia Alfieri.

L’Associazione per il Progresso del Paese ha il lustro di avere, come ospiti della serata, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali Stefano Zamagni e la Dr.ssa Giovanna Boda, Capo dipartimento del Ministero dell’istruzione.

Tutti sanno che la scuola oggi è uno dei problemi principali dell’Italia. Tutti noi abbiamo l’onere di contribuire per migliorare le politiche scolastiche, e Suor Anna Monia Alfieri è un’ esperta molto apprezzata nel nostro Paese per quanto riguarda dei feedback su delle riforme da realizzare per la scuola di oggi per essere all’altezza dei bisogni della scuola di domani.

L’occasione è gradita, per ringraziare di cuore tutti i nostri ospiti e la relatrice Suor Anna Monia, per la partecipazione.

Per accreditarsi all’evento confermare al più’ presto la vostra presenza alla Segreteria dell’Associazione all’indirizzo [email protected]

Locandina Ambrosetti 15-03-2021 (1)



