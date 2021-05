La rete dei Comuni Free parte dalle periferie di Napoli: focus su zona orientale

Condividi

Napoli, 24 Maggio – La rete territoriale dei Comuni Free, fondata dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, sbarca anche a Napoli. Il primo evento pubblico del movimento politico riguarderà le periferie della Città capoluogo, in particolare la zona orientale. “Napoli Est non molla: testimonianze di impegno e di quotidiana resistenza”, è il titolo del dibattito che avverrà Martedì 25 Maggio alle ore 19 in diretta dalla pagina Facebook FreeNapoli. Tra gli ospiti, oltre alla presenza del sindaco bacolese, ci saranno: Cesare Moreno, Presidente dell’Associazione Maestri di Strada, Enzo Morreale rappresentante del Comitato Napoli Est, Valeria Pirone dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Vittorino Da Feltre e Sveva Ventre, in rappresentanza del Collettivo Zero. Modererà l’incontro il coordinatore della rete dei Comuni Free, Danilo Cascone.

“Mettere a confronto buone pratiche di amministrazione e esperienze civiche dal basso, fare rete con realtà associative del territorio, affrontare problematiche di interesse collettivo: sono tra i principali obiettivi che il nostro progetto si pone”: afferma Josi Della Ragione. “Le aree periferiche – prosegue il primo cittadino – sono quelle in cui sicuramente c’è più bisogno di attenzione ma sono anche quelle in cui si concentra un particolare protagonismo civico che andrebbe sempre sostenuto e valorizzato. Parliamo di gruppi di cittadini che operano tra mille difficoltà e che svolgono un ruolo essenziale nella coesione del tessuto sociale, spesso colmando lacune preoccupanti da parte delle Istituzioni periferiche dello Stato”.

In programma sono previste prossime iniziative promosse dalla rete territoriale dei Comuni Free che focalizzerà la propria attenzione su altre zone periferiche di Napoli.

