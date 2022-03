La Regione Campania in prima linea con la Protezione temporanea ai profughi in fuga dall’Ucraina

Condividi

Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca emana l’Ordinanza n.2 contenenti misure urgenti per l’alloggiamento e l’assistenza temporanea dei profughi.

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza n. 2 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto: Disposizioni in attuazione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872 (“Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”). Misure urgenti per l’alloggiamento e l’assistenza temporanea delle persone provenienti dall’Ucraina.

Scarica Ordinanza n. 2 del 16/03/2022