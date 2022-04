La Pro Loco Valle presenta la VI edizione della Serata sotto le stelle all’Acquedotto Carolino

Condividi

La VI edizione della “Serata sotto le stelle all’Acquedotto Carolino”, A Sky Full of Stars. La notte incantata agli Archi della Valle all’insegna del sublime genio dell’arch. Luigi Vanvitelli, si svilupperà in una tre giorni da venerdì 17 a domenica 19 giugno. Il primo giorno è dedicato all’allestimento stand, il secondo giorno è dedicato all’osservazione astronomica ovvero il 18 giugno prima del Solstizio del 21. Il terzo giorno è dedicato alle visite guidate presso l’Acquedotto Carolino e, a cura della Pro Loco Valle, si terrà una serata tamorra e musica popolare. L’evento prevede spazi adibiti alla gastronomia e all’artigianato e naturalmente giochi per i più piccoli.

La Pro Loco Valle, organizzatrice della rassegna, con la collaborazione del comune, fa sapere che saranno delle serate all’insegna della scienza e dell’astronomia grazie ai telescopi dell’UMAC – Unione Maddalonese Amici del Cielo e con la partecipazione del Presidente UMAC Prof. Michele Maddaloni, e i patrocini del Comune di Valle di Maddaloni con la collaborazione dell’Ufficio Parco ed Acquedotto Carolino della Reggia di Caserta, dell’UNPLI, dell’UNAC e altre Pro Loco del territorio.

Nei giorni 17,18 e 19 giugno 2022, nell’ambito di un progetto più ampio, si realizzerà un “Viaggio in Valle con la Dinastia dei Borbone – Dall’alba al tramonto di una Dinastia – Nascita, epopea e fine di un Regno“, con mostra iconografica e visita guidata a cura di Carmine Guida. Si tratta di un appuntamento originale con storie, fatti, aneddoti e curiosità mai narrati: a) Da Carlo di Borbone a Francesco II ,da Marsala a Fenestrelle passando per Calatafimi e Gaeta; b) L’Acquedotto Carolino da Bucciano a Madrid e la battaglia dei Ponti della Valle. Per l’occasione saranno avviate iniziative celebrative per la ricorrenza del 250° anniversario della morte di Luigi Vanvitelli del 2023.