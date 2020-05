La prima mascherina riutilizzabile nasce ad Agropoli

Nasce la mascherina IMHOTEP, la prima mascherina 100% in bio silicone riutilizzabile con filtri intercambiabili.

È una idea nata da un gruppo di giovani della provincia di Salerno, di Agropoli in particolare. Intelligenze del Sud che animano l’esperienza di Alla CSP Italy, Stefano Cammarano, Emilio Malandrino , Paolo Malandrino, Pasquale Lopardi, Raffaelle Lopardi, Maria Malandrino e Rinalda Cammarano.

Le conoscenze di un gruppo di ragazzi, maturate presso l’Università degli Studi di Salerno, hanno fornito una prima soluzione: dall’utilizzo esperto della tecnologia a stampa 3D, favorito dalla rapida prototipazione che si porta in dote, nasce l’originale mascherina.

La novità ‘targata Sud e giovani’ racconta della prima mascherina riutilizzabile, grazie a pratici filtri intercambiabili che rappresentano il cuore pulsante di IMHOTEP Imhotep e il segreto della sua durabilità.

Il dispositivo e’ più sicuro di altri, pratico. Non appanna ed è più leggero. La morbidezza è, infatti, garantita dalla struttura al 100% in silicone, evita definitivamente solchi sul viso.

