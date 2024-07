La prefettura di Napoli fa rete con il territorio contro l’uso di droga tra i giovani

Prevenire e combattere efficacemente l’uso, anche saltuario, di droghe in particolare tra i più giovani richiede un approccio sistematico e integrato tra istituzioni e tra queste e la società civile, chiamate a fare rete in primo luogo per contrastare questa piaga attraverso l’informazione e la proposta di modelli attitudinali che valorizzino la persona.

Questo l’obiettivo della riunione presieduta l’altro ieri in prefettura a Napoli dal prefetto Michele Di Bari, che ha voluto riunire il comune, l’ufficio scolastico regionale, l’azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro e le Forze dell’ordine per mettere a punto strategie condivise imperniate sull’uso dell’informazione e della formazione in primo luogo per smentire la convinzione diffusa che fare uso di stupefacenti sia “normale”, non sia illegale. Fondamentale, è emerso durante l’incontro, spiegare prima di tutto che la tossicodipendenza provoca gravissimi danni alla salute psicofisica della persona, come accade con l’oppioide sintetico Fentanyl.

In quest’ottica sarà messo a punto in vista del prossimo anno scolastico (2024/2025) un progetto info- formativo mirato. I destinatari dell’iniziativa, infatti, saranno individuati utilizzando i dati di geolocalizzazione a disposizione delle Forze dell’ordine, dai quali è possibile individuare le aree in cui si verificano il maggior numero di reati collegati all’uso di droghe.

L’iniziativa punterà a coinvolgere i ragazzi, anche e in primo luogo attraverso la scelta dello stile e del linguaggio, ha sottolineato il prefetto, ringraziando gli enti partecipanti per il «prezioso lavoro svolto».