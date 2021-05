La polizia Metropolitana di Napoli sequestra Cantieri navali in località Ischitella Castel Volturno.

Condividi

La Polizia Metropolitana comunica che in data odierna, nell’ ambito di attività di prevenzione e repressione di illeciti contro l’ambiente, propri Operatori, in collaborazione con Personale dell’ Esercito, con ha posto in sequestro due cantieri navali a Castel Volturno.

Gli Agenti coordinati e diretti dalla dott.ssa Lucia Rea hanno accertato la presenza di reflui che, scaricati in un adiacente corpo idrico, si immettevano in ambiente marino, di rifiuti stoccati e di immissioni in atmosfera prodotte dalle attività di lavorazione sui natanti: il tutto in assenza di titoli autorizzativi.

Si è resa pertanto necessaria la misura del sequestro delle aree, ognuna di circa 10mila metri quadri, e il deferimento all’ Autorità Giudiziaria dei responsabili.

loading...