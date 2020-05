La paura del male, le favole dark di Maria Lucia Caparelli

Condividi

Segreti in giallo Edizioni arricchisce il suo catalogo con una raccolta di sei racconti dalle tinte oscure

Una raccolta di favole dark. Stavolta ‘Segreti in giallo Edizioni’ propone ‘La paura del male’ di Maria Lucia Caparelli, sei racconti dalle inconfondibili atmosfere dark scritti dalla giovane autrice esordiente. La data di uscita è quella di oggi, sabato 16 maggio. Troverete anche questa nuova pubblicazione su tutti gli store online e in tutte le librerie italiane (su richiesta).

<<Un’altra raccolta di racconti. Stavolta i toni sono chiaramente dark. Gli stessi protagonisti sono figure che popolano l’immaginario gotico e horror, fatto di vampiri, streghe, fantasmi e mostri, ai quali si affiancano emozioni e sentimenti, punizioni e patimenti oscuri. Le abbiamo volute definire favole, insieme all’autrice – dichiarano Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu direttrici editoriali – perché conservano quella ingenuità di fondo di chi guarda al Male con l’innocenza dell’ineluttabilità. Maria Lucia Caparelli ha una scrittura semplice e diretta che arriva al lettore in maniera rapida ed efficace>>.

La paura del male è una raccolta di favole dark. Non c’è una morale. Non ce n’è bisogno. Non c’è un lieto fine. Forse, solo uno. Il resto è nero, cupo. Un dark innocente, semmai ne esiste uno. Dove umanità e sovrannaturale si incontrano. Dove le barriere della razionalità vanno giù davanti all’inspiegabile. C’è un male assoluto. Un male che conserva carne e sangue. Un male che era carne e sangue.

In questi sei racconti non vi è alcun conforto alle paure. Ma ognuno incontrerà la “paura del male”.

SINOSSI

Un moderno vaso di Pandora. Un’isola e un baule persi nella notte dei tempi.

Una mano cupida vìola il misterioso scrigno liberando il Male. E così, dopo anni di prigionia, esso torna a infestare la Terra.

Sei racconti. Sei favole dark in cui si narra la paura ancestrale.

Quella del Male incarnato in vampiri, streghe, mostri e creature malvagie.

Una rapida discesa nell’orrore. Senza ritorno.

AUTRICE

Maria Lucia Caparelli, vive in provincia di Cosenza, in Calabria. Ha 30 anni ed è laureata in biologia. La scrittura è la sua seconda passione dopo la scienza, ama molto scrivere romanzi, anche se il primo libro che si è decisa a pubblicare è una raccolta di poesie. Gestisce la pagina facebook e Instagram “La ragazza calabrese”. Ha pubblicato “Come una libellula” e “Le lacrime di Halley”.