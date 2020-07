La patrona degli aeronauti saluta la città di Caserta

Condividi

Il viaggio itinerante della Sacra Effige Lauretana continua verso l’Aeroporto Militare di Capodichino (NA)

Caserta, 27 luglio 2020 – La Sacra Effige della Madonna di Loreto saluta Caserta, città di aviatori, per continuare il suo viaggio a Capodichino (NA) dove permarrà fino al 29 luglio 2020.

La Madonna Lauretana, amorevolmente accolta e venerata dai cittadini e dai fedeli casertani e dai turisti, è rimasta in città per tutto il fine settimana appena conclusosi donando immagini suggestive ed evocative sia al Sacrario ai Caduti dell’A.M., in Piazza Gramsci e che nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta, dove ieri mattina è stata celebrata la S. Messa, alla presenza di cittadini, turisti e delle autorità del capoluogo.

Proprio in Cappella Palatina, il Col. Nicola Gigante, Comandante della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, ha presentato il “Libretto dei Voli”, intestato alla Madonna di Loreto, impiantato, su idea dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Caserta, in occasione del centenario della Sua proclamazione quale “Patrona degli Aeronauti”.

Il documento raccoglierà tutte le attestazioni dei voli effettuati dalla Beata Vergine Lauretana, a partire dalla traslazione della Santa Casa e sarà completato con tutte le attestazioni dei Reparti di Volo dell’A.M. che hanno effettuato il trasporto aereo della Sua effigie nel corso del Pellegrinaggio Itinerante tra le basi dell’Aeronautica Militare in Italia.

Il Libretto, impreziosito con sovra copertina e decorazioni di pura Seta di San Leucio, di cui ha fatto dono la Silk and Beyond della sig.ra Maria Assunta Giaquinto è stato predisposto dall’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Caserta e dalla Scuola Specialisti A.M., culla e fucina di generazioni e generazioni di Aviatori, ove si consideri che, secondo stime attendibili, attraverso l’Istituto di Formazione sono passati, negli oltre 70 anni della sua storia, circa 150.000 frequentatori di corsi, a vario titolo e livello, Italiani e Stranieri, senza contare l’epoca antecedente (1926-1943) quando nella stessa sede della Reggia ci fu l’Accademia Aeronautica.

La “Santa Patrona degli Aeronauti“, rappresentata da una piccola statua, preziosamente vestita e contenuta in una teca di rovere, continuerà il suo per fare visita a tutti gli Enti della Forza Armata dislocati sul territorio nazionale.

Con il viaggio continua anche la gara di solidarietà “Un dono dal cielo” che l’Aeronautica Militare ha organizzato a sostegno degli ospedali pediatrici Gaslini di Genova, Santobono Pausilipon di Napoli e Bambino Gesù di Roma con varie iniziative concrete e una raccolta fondi volontaria tra il personale dell’Aeronautica Militare tesa a devolvere il corrispettivo di una o più ore di lavoro per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i piccoli pazienti.

La Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, con sede a Caserta, è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende gerarchicamente dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari.