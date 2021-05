‘La Partita’, su Rai2 l’evento benefico di calcio, spettacolo e solidarietà

Condividi

Inizia il countdown per “La Partita”, l’evento di calcio, spettacolo e solidarietà che andrà in onda mercoledì 2 Giugno alle ore 21.25 su Rai 2, e vedrà in campo la sfida “Napoli Vs Resto d’Italia”, per celebrare il 50esimo anniversario della Nazionale di calcio Attori, con una raccolta fondi solidale a favore di Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

A condurre l’evento sarà Fabrizio Rocca, affiancato da due “bordocampiste” d’eccezione come Veronica Maya e Sofia Bruscoli. Madrine dell’evento sono Anna Falchi e Manuela Arcuri. Tantissimi i nomi dei protagonisti che interverranno tra attori, cantanti, calciatori (del presente e del passato), che saranno svelati durante le settimane che anticipano la serata.

La Partita promuoverà tramite sms o chiamata da rete fissa al 45533 i progetti volti a garantire a tantissimi bimbi nel mondo educazione, cibo e cure. A causa Olivio Lozzi racconta in merito a questa edizione: “Festeggiamo i 50 anni della Nazionale Attori, in ricordo di quel 1971, dove insieme con Pierpaolo Pasolini e Ninetto Davoli abbiamo costituito per la prima volta in Italia un’associazione sportiva con finalità benefiche. A tutt’oggi, la Nazionale Attori con i vari ‘Derby del Cuore’, le partite ‘Italia Vs Resto del Mondo’ ed altre iniziative, abbiamo raccolto e distribuito oltre 65 milioni di euro. Abbiamo anche aiutato direttamente persone e bambini in viaggi della speranza (tutti riusciti) e quindi, mi sembra opportuno ricordare in questo importante anniversario tutto ciò, sottolineando anche una cosa: la Nazionale Attori non terminal con il 50esimo, ma continuerà ad andare avanti con iniziative, continuando a ringraziare tutti i grandi personaggi del passato, del presente e anche quelli del futuro, che si avvicinano a noi per l’attività sportiva, ma sempre finalizzata agli aiuti umanitari”.

Dal suo canto, Giuseppe Angioletti aggiunge: “Il 25 novembre 2020 ci ha lasciato un grande simbolo sportivo di Napoli come Diego Armando Maradona, ed essendo stato intitolato a lui lo stadio dopo soli 9 giorni dalla sua scomparsa, ad oggi, dopo sette mesi circa, ci sembrava giusto ricordare in una notte di spettacolo e sport ‘questo campione nel suo Stadio’, proprio come segno di riconoscimento calcistico di questa città, che merita eventi di questa caratura”.

Nel corso della conferenza stampa è stata anche presentata, dal fondatore Mauro Atturo, HuVa Project. Il primo osservatorio e piattaforma digitale sullo Human Value e sul welfare aziendale. Atturo ispirato dalle parole dell’imprenditore Adriano Olivetti nel suo libro “Ai lavoratori”, per il quale “il posto di lavoro è uno strumento di riscatto e non un congegno di sofferenza,” ha realizzato questa nuova realtà, proponendo una discussione seria e di cambiamento sul concetto di lavoro, diritti e welfare. Molto più di una tavola rotonda, aperta a personalità ed eccellenze nel mondo medico – scientifico, universitario, finanziario, sportivo e imprenditoriale, che ha l’obiettivo di osservare e valorizzare la componente umana all’interno delle aziende. L’intenzione è quella di generare e diffondere, una nuova forma di welfare aziendale al passo coi tempi. HuVa è stata presentata per la prima volta, durante un evento così rilevante, per sottolineare l’importanza del diritto ad immaginare un mondo migliore per i più grandi e per i più piccini.

Durante la partita verrà consegnato al capitano della Nazionale Attori il primo “Hall of Fame” di HuVa. Riconoscimento questo dedicato alle personalità più rilevanti e che si sono distinte nel campo dello Human Value. Dichiara Atturo in merito: “Il primo Hall of Fame, non poteva non essere per la Nazionale Attori, per l’impegno umanitario e la sensibilità verso i valori più alti, espressa in questi 50 anni di operato, di cui oggi festeggiamo l’anniversario”.

La regia dell’evento è a cura di Eric Valsecchi, la direzione artistica è di Stefano Orosei. Per l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) si prevedono le presenze di Martina Molinaro (sez. Lamezia Terme) come Arbitro, Mara Mainella (sez. Lanciano) come Primo Assistente, Stefania Genoveffa Signorelli (sez. di Paola) come Assistente in seconda e Stefania Menicucci (sez. Lanciano) come Quarto Uomo.

Radio Italia è Radio Ufficiale dell’evento. Sponsor Tecnico è Givova.

Patrocini: Comune di Napoli, CONI, FIGC, AIA, Ral 2.

Partner: Fresco di Stampa, KoKoDesign, FREVARCOM, Park Rent, Accendi un sogno,

Ines Danza, Resort Tre Fontane, Francesca Varriale Eventi. Sponsor: Lama Optical, Petroli, Centri Narciso, Idola Parrucchieri, Lello & Rocco, Risparmio Casa, Gerardo Sacco, Giò Style, Smeraglia Luxury Clinic, Litho55, Castiello Viaggi, Baia Marinella, Toledo 72, SAMS Sanificazioni, Euronics Gruppo Tufano, ‘O Talebano, Hospital Care, Seleco, Necchi, Santina, Valido, Problem Solving, Don Peppe, FSC78, Caffè Kremoso, Burger King, Santa Cruz, Prezioso, Intersecurity Onlus, Cipajò.

