La nuova visione della salute mentale: il convegno a Caserta

CASERTA. Sostenere i malati e le loro famiglie nel percorso di recupero del benessere e della pienezza di vita, promuovere un approccio, anche culturale, alla malattia mentale che superi stigma e pregiudizi. Il 13 ottobre, alle 16:00, al Teatro della Pace della Parrocchia del Santissimo Nome di Maria di Puccianiello, a Caserta, si terrà un pomeriggio di studi dal titolo “La nuova visione della salute mentale”.

Il convegno è organizzato da Fernanda Perretta, moderatrice dell’evento e fondatrice della futura Itaca di Caserta, che dal 5 ottobre ha visto i suoi albori nella parrocchia del Buon Pastore di Caserta. L’incontro si aprirà con la presentazione di don Antonello Giannotti, già Direttore della Caritas di Caserta e parroco del Buon Pastore; seguiranno gli interventi del sindaco della città, Carlo Marino, assessore alla Salute, e di don Sergio Adimari, direttore per la Pastorale della salute presso la Curia di Caserta. Poi, i contributi di Andrea Fiorillo, professore ordinario al Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva dell’Università Luigi Vanvitelli (in videoconferenza); di Tommaso Durante, dirigente medico psichiatra all’SPDC di Benevento; di Violetta Caserta, psichiatra e psicoterapeuta; di Martina Messina, psicologa e coordinatrice del progetto “Il Filo Rosso – Psicologi in Rete”; di Adele Vairo, dirigente scolastica e assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Caserta e di Mariella Mucci, vicepresidente di Itaca (in videoconferenza). Il programma prevede anche la testimonianza, attraverso la proiezione di un video, della famiglia “Amici di Caserta e del figlio Andrea”, che sarà presente in sala.

