La nuova avventura imprenditoriale di Debora Caterino: la “massaggiatrice di Sanremo” apre il suo centro a San Cipriano D’Aversa  

3 minuto di lettura

Condividi

Un passo importante per la operatrice di estetica e benessere Debora Caterino, 44 anni di San Cipriano D’Aversa (CE). Dopo aver lavorato, fino al mese di dicembre del 2024, nel Centro di Medicina Alternativa di Arturo Mentino, suo marito, la imprenditrice aversana ha aperto di recente il suo centro a via del Giglio, mettendo a disposizione della sua clientela le competenze che la contraddistinguono: estetica avanzata, microblading, metodo wooder, make-up artist e make-up bridal, coppettazione, lashmaker, stone massage e laser diodo.

Debora ha forte passione per il mondo dell’estetica, che porta con sé fin da giovanissima. Nel 1997 acquisisce le prime esperienze presso la scuola di estetica della dottoressa Sonia Petruzzo, con sede ad Aversa, frequentando i corsi base e successivamente nel profilo di tirocinante, fino al 2004, finché l’anno dopo consegue, presso la medesima scuola, la qualifica avanzata di estetista. I titoli e le competenze acquisite sono tanti, soprattutto nel campo del massaggio (decontratturante sportivo, estetico, relax, viscerale, zonale) e di trattamenti di tipo avanzato (madero terapia, massaggio linfatico denominato Metodo Wooder, coppettazione, Lifting estetico “Fili riassorbibili”, Microblading tecnica “Pelo Pelo” e “Tecnica Ombretto”)

Non è mancato, nel passare degli anni, il conseguimento di specializzazioni di livello avanzato fra cui le Applicazioni Peeling e, più di recente, i metodi trasmessi da una collaborazione importante, quella con Claudia Musaj, operatrice wellness di origine albanese che ha il suo centro a Lugano, nota in tutto il mondo per il suo “Metodo Musaj”. Grazie a Claudia, che la porta con sé a Sanremo nel 2024 inserendola nel suo team professionale nell’ambito del Salotto delle Celebrità, in occasione del Festival della Canzone Italiana, Debora acquisisce le specializzazioni e qualifiche sul Metodo Musaj, da operatrice di Body Massage & Remodelling e Manual Lifting Face Up e mette in atto le sue competenze nel settore applicando i suoi trattamenti a personaggi noti del mondo dello spettacolo, della musica e dell’informazione.

Debora ha di recente partecipato a un importante corso di formazione presso la Ferrari Professional su tecnica di estetica avanzata rigenerativa Biorigenerazione e biorivitalizzazione.

Debora affronta la sua mission con idee chiare e precise, è decisa determinata. “Creare benessere su misura, ascoltando, personalizzando e superando le aspettative di ogni cliente, con passione e professionalità” afferma. “La mia missione come massaggiatrice è andare oltre il semplice massaggio, ponendo l’accento sull’empatia e sulla felicità del cliente. Credo fermamente che ogni persona meriti un’esperienza di massaggio personalizzata che rispecchi le proprie esigenze e preferenze. La mia capacità di ascoltare attentamente i desideri e le preoccupazioni dei clienti mi consente di adattare ogni sessione in modo unico, creando un ambiente confortevole e rilassante. Sono orgogliosa di mantenere alti standard di professionalità, puntualità e attenzione ai dettagli per garantire una customer satisfaction completa. La gratificazione dei clienti è la mia più grande motivazione e il mio obiettivo è superare le aspettative, lasciando un’impronta positiva o un effetto WOW a ogni incontro.”

L’empatia per Debora è sempre in primo piano: “Considero l’empatia un fattore importante, da mettere davanti a tutto” prosegue con determinazione. “comprendendo e rispondendo alle esigenze e ai desideri individuali di ogni cliente, offrendogli trattamenti di massaggio personalizzati, adattando le sessioni in modo unico per garantirgli la massima soddisfazione.”

Ora Debora ha avuto un’altra soddisfazione professionale, che potrà degnamente aggiungere al suo curriculum personale. Nel 2025 è stata selezionata come collaboratrice in qualità di make-up artist di Miss Europe Continental, beauty contest di rilievo internazionale promosso dal suo patron, l’imprenditore napoletano Alberto Cerqua, che da anni è uno dei riferimenti più prestigiosi sul territorio.

Un plauso a Debora che ha creduto sempre fermamente nei suoi sogni e che puntualmente li ha visti realizzati, ma senza mai fermarsi. L’obiettivo? “Mi impegno a superare le aspettative, mantenendo elevati standard di professionalità, puntualità e attenzione ai dettagli per garantire un’esperienza di massaggio gratificante e indimenticabile” conclude Debora soddisfatta.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.