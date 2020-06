La non politica dello scontro

Condividi

di Anna Tortora

Viviamo in un mondo sessista e maschilista. Sai che novità, qualcuno oserà pensare. Nessuna novità, infatti. Mi rendo conto che la violenza verbale, prima ancora che fisica, sia oltraggio alla decenza umana, basta osservare i fatti di cronaca e non solo…

Di fronte a ciò siamo stimolati a riflettere sul senso della libertà nella società e nella politica. Sulle pari opportunità e sulle donne.

La mia attenzione al genio delle donne, interpreti ed insieme condizione emblematica del cambiamento, è ben lontana dagli stereotipi del maschile e del femminile, ma stimola alla ricerca di una maggiore comprensione degli orizzonti, della complessità e delle prospettive di questo tempo, nel segno della dignità e della originalità delle donne. In particolare delle donne in politica.

Nel variegato paesaggio delle prossime elezioni regionali è emersa la figura della nota politica Flora Beneduce, che già presente in Forza Italia è passata a sostenere De Luca. Una scelta libera e non criticabile.

Come, però, non può non essere oggetto di critica parte iniziale di questo suo post

“Lo sapete, alle regionali sono candidata a sostegno del Presidente Vincenzo De Luca. Però, leggo con piacere che Forza Italia necessita di mettere una Beneduce in lista. Sono contenta che non riescano a rinunciare ad avere il mio nome in lista. Peccato che si tratti di una vera e propria operazione di depistaggio”

La Beneduce (Francesca) a cui si riferisce Flora Beneduce, è una donna molto attiva nel sociale, sempre stata forzista e Presidente commissione pari opportunità Regione Campania.

Quindi, cara Flora, lei sa meglio di me che una donna non può che riconoscersi ed essere riconosciuta in tutta la sua peculiarità, da cui deriva ricchezza incalcolabile di variabili che esaltano l’incommensurabile patrimonio dell’umanità in ogni suo aspetto. È in ciò che esprime ed opera, impronta della sua straordinarietà.

La capacità, dunque, di scoprire il fascino della diversità fuori da ogni schema, ci offre la misura di un orizzonte che va cambiando e richiede uno sguardo critico affinché non si appiattisca o si sminuisca.

Io sono certa che c’è un punto di vista femminile della realtà, una dimensione prospettica della realtà. Facciamone tesoro.

Ed in questa mia umile riflessione, voglio ricordare una grande donna, Hannah Arendt.

Ella, nel suo libro “Politica e menzogna”, evidenzia come il concetto di politica non possa mai identificarsi con l’idea di forza presso la città – stato.

La politica è, dunque, lo spazio della libertà, intesa come libertà dal dominio e dalla disuguaglianza.

Chi faceva politica si impegnava non a titolo privato che ricerca interessi personali, ma come cittadino che provvede alla cosa pubblica.

È questo il filo conduttore che guida le riflessioni che la Arendt fa in molte pagine di Vita activa.

Con una metafora bellissima, quella del pescatore di perle che arriva sul fondo del mare non per scavarlo e riportarlo alla luce, ma per rompere staccando nella profondità le cose preziose, rivela la sua attenzione ad un pensiero nutrito dell’oggi che può lavorare con i frammenti di pensieri presi dal passato.

È una sollecitazione a recuperare le radici culturali di una storia (anche politica) che si fa decisivo punto di riferimento valoriale.