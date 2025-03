La musica degli spaghetti western, dei noir e dei crime b-movies, liberamente tratta da un trio di improvvisatori della scena Downtown New York con suggestioni da Ennio Morricone, Luis Bacalov, Piero Umiliani, Armando Trovajoli e molti altri

4 minuto di lettura

Martedì 18 marzo, alle ore 21, Sala Assoli, sita in Vico Lungo Teatro Nuovo n. 110 Napoli, ospita il concerto di Italian Surf Academy con Marco Cappelli guitar, Damon Banks bass, Dave Miller drums. La produzione è a cura di Dissonanzen in collaborazione con Casa del Contemporaneo.

Il trio, guidato da Marco Cappelli, porta avanti un’indagine sul suono legato al cinema degli anni ‘60 e ‘70, rivisitato in chiave contemporanea. Le colonne sonore di autori come Morricone, Bacalov, Trovajoli per film cult come Per un Pugno di Dollari, Danger: Diabolik!, Django, Sesso Matto, Barbarella, Secret Agent Man vengono rilette in chiave “surf” e reinterpretate dalle orecchie “malate” di uno straordinario ensemble di musicisti e improvvisatori militanti della scena di Downtown New York.

La formazione, attiva da più di 10 anni, ha collaborato con diversi musicisti. Il primo disco, intitolato The American Dream (Mode Avant, 2011), con Luca Lo Bianco al basso e Francesco Cusa alla batteria, è una raccolta di musica dal crimine italiano, horror e spaghetti western.

Il secondo album Barbarella Reloaded (Mode Records, 2017), con la stessa formazione, è una visionaria rilettura di Barbarella, il rivoluzionario film di Roger Vadim con Jane Fonda. Il lavoro è stato registrato dopo il Surfing The World Tour 2014 che ha portato la band in prestigiosi palchi d’Europa, Cina, Giappone e Stati Uniti.

Dopo una parentesi live con la partecipazione della cantante Chiara Civello, Italian Surf Academy si consolida nella formazione attuale tutta newyorkese con Damon Banks al basso e Dave Miller alla batteria. Da questo connubio artistico, nascono i dischi Fake Worlds (41st Parallel Music, 2022) e Morricone is Dissolving (41st Parallel Music, 2025) con il poeta Denver Butson.

Marco Cappelli, chitarrista e compositore napoletano, ha seguito un percorso artistico molto originale, inizialmente caratterizzato da studi classici (e` stato allievo di Oscar Ghiglia presso la Musik Akademie di Basilea). Particolarmente interessato alla musica contemporanea ha successivamente sviluppato un profilo come improvvisatore, che lo ha portato ad interagire con la scena musicale di New York dove ha stabilmente vissuto per circa 20 anni. Nella Grande Mela ha lavorato con musicisti del calibro di Marc Ribot, Adam Rudolph, Elliott Sharp… e tanti altri.

La sua ricca discografia e` stata pubblicata da importanti etichette come Mode Records, Tzadik e Da Vinci. Nel 2022 Cappelli ha fondato la sua etichetta discografica, chiamata 41st Parallel Records in omaggio al parallelo geografico che unisce Napoli e New York in una linea immaginaria.

Come compositore/esecutore ha collaborato con compagnie di danza internazionalmente note (Armitage Gone! Dance di Karol Armitage and Young Soon Kim White Wave Dance Company, entrambe di New York), con il teatro (lavorando in Italia con lo scrittore Maurizio De Giovanni e l’attore Andrea Renzi) e il cinema (firmando colonne sonore per film di registi come Leonardo Di Costanzo e Salvo Cuccia). Fuori da ogni possibile categoria rimane invece il DVD (e spettacolo live) In The Shadow of No Towers, realizzato con il disegnatore Art Spiegelman e l’attore John Turturro.

Marco Cappelli attualmente conduce una carriera che lo porta ad esibirsi tanto in stagioni concertistiche di musica classica che in festival di jazz e di improvvisazione. Vive tra Palermo – dove insegna chitarra classica presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti – e New York, dove e`costantemente attivo come musicista freelance e leader dei suoi progetti, come ITALIAN SURF ACADEMY, MARCO CAPPELLI ACOUSTIC TRIO ed il sestetto IDR.

Nato e cresciuto nel Bronx, New York Damon Banks ben corrisponde alla definizione di world musician nel più letterale senso della parola. Come bassista ha suonato e/o registrato con alcune tra le più brillanti star della scena americana, sia in ambito pop che innovativo e sperimentale, collaborando con Stevie Wonder, George Benson, Peter Gabriel, Caetano Veloso, Chico Hamilton, Angelique Kidjo, Hassan Hakmoun, Arto Lindsay, The Neville Brothers, Loose Ends, Ronny Jordan, Martha Wash, Mtume, Bobby Womack, Eileen Ivers, Karsh Kale, “Wadada” Leo Smith, KRS-ONE, Marc Ribot, Andre de Shields, Emeline Michel, Majek Fashek, Noel Pointer, Brooklyn Raga Massive, Phyllis Hyman, Min Xiao-Fen, Ntozake Shange, Saul Williams, DJ SPOOKY…).

Come compositore, dopo il suo album di debutto “Travelguides” del 2014, ha co-firmato diversi brani nei tre albums della violinista Gwen Laster, ed è co-autore di “Where Are You Now” (George Benson) e “Kiss Of A Stranger” (Miki Howard) con il produttore Gary Brown. Nel 2024, ha ricevuto una commissione da Arts Mid-Hudson / NYSCA per scrivere una multimediale di largo respiro intitolata “A Maroon Tale”.

Dave Miller é un batterista, improvvisatore, insegnante, e accompagnatore di danza nativo dello Iowa e trapiantato a New York. Ha effettuato tours in Europa e Asia con l’ensemble dell’etichetta Tzadik PET BOTTLE NINGEN (con Nonoko Yoshida e David Scanlon), con la GSI Studio band KARL 2000 (con Daniel Rovin e Austin White), e con il leggendario produttore americano Martin Bisi.

Il lavoro di Dave Miller è particolarmente orientato verso l’improvvisazione radicale: le sue collaborazioni includono nomi come Daniel Carter, Rob Duguay, Satoko Fujii, Ras Moshe, Chuck Bettis, Natsuki Tamura, Jonas Labhart, Blaise Siwula, David Schnug, Ryan Clackner & STUMP TAIL DOLLY, Brad Farberman & MIDDLE BLUE e ITALIAN SURF ACADEMY con Marco Cappelli e Damon Banks. Dave Miller lavora inoltre con l’Ensemble di Musica Contemporanea S.E.M. (diretto da Peter Kotik) che ha collaborato con Roscoe Mitchell dell’Art Ensemble of Chicago. Dal 2018 è Modern and Improvised Dance accompanist presso il Barnard College della Columbia University di New York. Sempre nel campo della danza contemporanea, ha lavorato con Colleen Thomas-Young, Jodi Melnick, Katiti King, Gabri Christa, Linda Kent… e molti altri.

