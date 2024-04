1 minuto di lettura

Recentemente, LIANZHOUFOTO ha preso il via a Lianzhou, Qingyuan, Guangdong. L’evento è stato ospitato dall’Ufficio municipale della cultura, della radio, del cinema e della televisione di Qingyuan, del turismo e dello sport, dalla Xinhua News Agency China Photo Agency e da Xinhuanet Co., Ltd., ed è stato realizzato dall’Ufficio municipale della cultura, del cinema, della televisione e del turismo di Lianzhou e Sport e Xinhuanet Guangdong Co., Ltd. Chen Kaixing, presidente della Xinhua News Agency Guangdong Branch, Duan Zhipu, segretario del Comitato del Partito e presidente della Xinhua News Agency China Photo Agency, Tan Shilong, membro del Comitato permanente del Comitato municipale di Qingyuan e il ministro del dipartimento della propaganda, Su Jindan, vicesindaco della città di Qingyuan, Pan Zhenghuan, segretario del comitato municipale di Lianzhou, Wang Jinsheng, assistente del presidente di Xinhuanet e membro della conferenza consultiva politica provinciale del Guangdong, Dai Shaomei, vice segretario del municipio di Lianzhou. Il comitato e il sindaco, Moritz Newmuller, capo curatore internazionale, e Na Risong, capo curatore nazionale, hanno annunciato congiuntamente il nuovo inizio di LIANZHOUFOTO.

Pan Zhenghuan, segretario del Comitato municipale del partito di Lianzhou, ha affermato nel suo discorso di benvenuto che dopo quindici anni di precipitazioni e trasformazioni, LIANZHOUFOTO è diventato un prestigioso marchio culturale nella mostra fotografica mondiale. Sempre più amici, artisti e fotografi internazionali in patria e all’estero prestano attenzione a Lianzhou, entrano a Lianzhou e comprendono Lianzhou, e condividono le loro idee creative e risultati artistici con il mondo attraverso LIANZHOUFOTO, che ha consentito di comprendere Lianzhou a persone di ogni estrazione sociale, sia in patria che all’estero.

Su Jindan, vicesindaco della città di Qingyuan, nel suo discorso ha detto che Qingyuan è una città paesaggistica piena di vitalità, e Lianzhou, come città sub-centrale di Qingyuan, è sempre stata una perla luminosa tra le otto contee e città di Qingyuan. LIANZHOUFOTO è stata fondata nel 2005. Dopo più di dieci anni di esplorazione, coltivazione, innovazione e sviluppo, ha costruito una piattaforma internazionale per la comunicazione bidirezionale per l’industria della fotografia, presentando un gran numero di importanti fotografi attivi in ​​prima linea nella fotografia internazionale per l’industria fotografica in Cina, e ha scritto un bellissimo capitolo nell’arte fotografica. Si prevede che attraverso la “finestra” di LIANZHOUFOTO, Qingyuan andrà nel mondo e farà conoscere al mondo Qingyuan.

