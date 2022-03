La Mostra “Farfalle senza ali” di Stefania La Greca, a San Giorgio a Cremano dal 8 al 17 marzo 2022

Condividi

Si terrà dall’8 al 17 marzo la mostra di pittura a tema dell’artista napoletana Stefania La Greca, ospitata al piano nobile di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano. Le nuove opere realizzate durante il periodo buio della pandemia, hanno un comune denominatore legato alla bellezza femminile e alla forza d’animo della donna che spesso si fa carico di problematiche e responsabilità che pesano come macigni, ma che vengono portate con leggiadria e compostezza. Il titolo scelto per rappresentare questa collezione è “Farfalle senza ali” e non a caso è stata scelta la data dell’ 8 marzo (festa della donna) per il vernissage. Eclettica, versatile e particolarmente sensibile, Stefania La Greca ha ormai raggiunto l’apice del successo in campo artistico che l’ha vista protagonista anche in spettacoli televisivi nazionali e sulle passerelle di moda. Il culmine è stato raggiunto nel 2021, con un suo dipinto esposto nel catalogo ufficiale del Carrousel del Louvre di Parigi. Nella giornata inaugurale, a rendere ancor più sublime l’atmosfera, ci penserà la pianista Angelica La Greca Vitale, figlia d’arte, con le sue melodie. Interverranno anche critici e personalità del mondo politico e culturale. Ingresso gratuito per i visitatori.