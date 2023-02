La moda napoletana a Milano protagonista dell’Autorigoldi International Fashion Week Volkswagen Group by Skoda

Condividi

RAFFAELE TUFANO, AISSELA

MENTAL CREATOR e AMULETO

protagonisti della Autorigoldi International Fashion Week Volkswagen Group by Skoda

Quattro brand uniti per un solo obiettivo: conquistare Milano. Lo stilista Raffaele Tufano, Aissela, Mental Creator e Amuleto sono tra i partecipanti di uno degli eventi più esclusivi della settimana della moda milanese: Autorigoldi International Fashion Week Volkswagen Group by Skoda , in programma domenica 26 febbraio 2023 , ore 15, presso il Concessionario Autorigoldi Skoda di via Pecchio 10, Milano.