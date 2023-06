La Leadership delle Donne, chiusura del percorso di Empowerment

Condividi

Venerdì 16 giugno alle 9, presso l’auditorium della Regione Campania, appuntamento con istituzioni e corpi sociali per Cisl Napoli e Confcooperative Campania

Napoli – Negli ultimi mesi CISL Napoli e Confcooperative Campania hanno promosso un percorso di empowerment, formazione e consapevolezza sui temi della leadership femminile.

Nello specifico a promuovere l’iniziativa sono stati il Coordinamento Donne della CISL Napoli e la Commissione Dirigenti Cooperatrici Confcooperative Campania. Un percorso al quale hanno preso parte circa 70 donne tra sindacaliste e socie e amministratrici di imprese cooperative.

Venerdì 16 giugno alle 9, presso l’auditorium della Regione Campania (isola C3 Centro Direzionale, Napoli), avrà luogo l’evento di chiusura del percorso con il convegno “La leadership delle donne: intercettare il cambiamento e investire nella parità“.

L’Europa pone l’obiettivo dell’innalzamento dell’occupazione femminile come motore di sviluppo, sottolineando al tempo stesso che gli interventi a favore dell’occupazione si collegano e si qualificano nell’intreccio con quelli per la famiglia, per i servizi sociali, per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Per questo Cisl Napoli e Confcooperative Campania si impegnano a proseguire questo percorso condiviso con la politica ed il mondo del lavoro, partendo dalle sfide del welfare e del Pnrr. Il proposito è promuovere, attraverso un lavoro di rete, tra donne, istituzioni, sindacato, associazioni datoriali, un percorso corale e condiviso per lo sviluppo della strategia nazionale per promuovere le pari opportunità e la parità di genere.

L’appuntamento “La leadership delle donne: intercettare il cambiamento e investire nella parità”, alla presenza di tutti i relatori intervenuti nei vari moduli del percorso, vedrà la partecipazione di Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli. Ad introdurre i lavori sarà Marco Lai, responsabile dell’area giuslavorista del centro studi CISL nazionale. Nel primo panel interverranno Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Elisabetta Garzo, presidente Tribunale Napoli, Matteo Lorito, rettore Università Federico II Napoli, Tracy Roberts-Pounds, Console generale Stati Uniti d’America a Napoli, Maksym Kovalenko, Console generale Ucraina.

Nel secondo panel interverranno Flavia Matrisciano, direttrice Fondazione Santobono Pausillipon, Maria Rosaria Duraccio, presidente Movica, Clementina Sasso, ricercatrice in fisica solare presso INAF. A seguire le testimonianze di Mariya Strypko, Tetyana Lyakh, Tatiana Belaru. Nel terzo panel ci saranno Lucia Fortini, assessore Politiche sociali Regione Campania, Matilde Marandola, presidente nazionale AIDP, Gennaro Famiglietti, coordinatore nazionale Fenco, Vincenzo Falabella, presidente FISH nazionale, Maurizio Petriccioli, segretario generale CISL DP nazionale, Anna Manca, vicepresidente Confcooperative nazionale.

Nel corso dell’iniziativa sarà presentato, e consegnato alle istituzioni presenti, un documento politico redatto da CISL Napoli e Confcooperative Campania su pari opportunità e parità di genere.