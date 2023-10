La IX Edizione di “Torchiara story festival” presenta la web-app “e-migranti” in esclusiva in mostra “I migranti dell’oggi” Sabato 7 ottobre, ore 18, palazzo Baronale

Condividi

Cilento, 06 ottobre 2023 – Secondo e ultimo appuntamento al Palazzo Baronale de Conciliis, che chiude domani, sabato 7 ottobre, la IX edizione di Torchiara Story Festival, con uno speciale focus dedicato a discussioni e riflessioni sui grandi temi di attualità, in compagnia di personalità dal mondo istituzionale. Dopo i preziosi interventi di Felice Casucci, assessore al Turismo e Rosanna Romano, direttore generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, dalle 18, il salotto delle storie si apre al dibattito Sulla scia dei bastimenti: gli aspetti culturali ed economici della migrazione, durante il quale verrà presentata in esclusiva la prima sperimentazione pratica di geolocalizzazione e digitalizzazione dei racconti di vita degli emigrati campani, attraverso la web-app E-migranti: tracce, memoria di andata e ritorno, con cui si potranno leggere i documenti inediti raccolti dall’Archivio di Stato di Napoli. Finanziata dalla Regione Campania, promossa dalla Fondazione De Stefano, in collaborazione con Unione dei Comuni Alto Cilento, la ricerca sperimentale è il frutto di un lavoro certosino che ha permesso di far riemergere dal silenzio carte della storia di singole persone e intere famiglie, per un progetto di caratura nazionale e internazionale. Si è potuta, così, ricostruire per la prima volta in Italia la mappatura dei luoghi di partenza dei migranti che si sono trasferiti dalla Campania – soprattutto nelle Americhe, tra il 1850 e il 1970, studiata in particolare per i paesi dell’entroterra cilentano. Il pomeriggio di confronto dialogherà sui temi culturali e gli aspetti socio-economici della migrazione, con le cause profonde remote e contemporanee del fenomeno, le prospettive della memoria storica e dell’identità. In questa direzione, Candida Carrino, direttore dell’Archivio di Stato di Napoli, mostrerà i documenti originali della ricerca, arricchiti dagli approfondimenti di Adriano Giannola, presidente Svimez Italia, Emma Ferrante Milanese, direttore Centro Studi per il Lions Club Salerno, Marta Cariello e Diego Lazzarich, rispettivamente docenti di Scienze Umane e Sociali e Storia delle Dottrine Politiche all’Università L’Orientale di Napoli, Giuseppe Galzerano, editore dell’omonima casa editrice cilentana. Con il coordinamento dell’archeologa Rossana di Poce, il talk segnerà una traccia intorno alle “scie” dell’emigrazione di ieri e di oggi, per incentrarsi sulle potenzialità degli studi sull’argomento che si inserisce nel segmento del Turismo delle Radici (Roots Tourism), della progettualità potenziale nel Pnrr e, soprattutto, della riconnessione della memoria locale e globale, rispondendo alla triplice sfida: digitale, di ecosostenibilità e incentivo all’occupazione giovanile. Allo stesso tempo, resterà aperta la mostra fotografica I migranti dell’oggi di Ornella Foglia, allestita per l’occasione al Salone degli Specchi del Palazzo Baronale. Intime speranze e sogni infranti impressi con la sensibilità dell’artista napoletana, che già lo scorso anno aveva presentato la sua personale Donne Combattenti. Le immagini in bianco e nero, volutamente mosse e non a fuoco, si rifanno all’opera L’Approdo di Leonardo Galliano, restituendo l’odissea odierna di migliaia di migranti che fuggono dalla propria terra d’origine, alla ricerca di un futuro migliore. Anche questa puntata terminerà con la degustazione delle tipicità locali. Ingresso libero.

PER INFO&PRENOTAZIONI:

334 6299035 – 331 2756059

IL PROGRAMMA:

SABATO 7 OTTOBRE 2023

ore 18.00 Palazzo Baronale De Conciliis

Introduce: Vincenzo De Luca

Presidente Regione Campania

ore 18:30 IL SALOTTO DELLE STORIE

“Sulla scia dei bastimenti: gli aspetti culturali ed economici della migrazione”

Candida Carrino

Direttore dell’Archivio di Stato di Napoli e Bologna

Adriano Giannola

Presidente Svimez Italia

Diego Lazzarich

Prof Storia delle Dottrine Politiche, Università L’Orientale Napoli

“E-migranti: tracce, memoria di andata e ritorno”

Emma Ferrante Milanese

Direttore Centro Studi distretto 108Ya Lions Salerno

Marta Cariello

Prof.ssa Dipartimento di Scienze Umane e Sociale Università L’Orientale – Napoli

Giuseppe Galzerano

Editore

Coordina: Rossana Di Poce

Archeologa

ore 21:00 DEGUSTAZIONE

Vini “Case Bianche” accompagnati da rustici e dolci cilentani