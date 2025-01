La giornalista Maria Cuono pluripremiata per l’Arte dell’Incontro omaggerà anche Villa e Flaherty

La giornalista e scrittrice Maria Cuono è stata pluripremiata per l’omaggio agli artisti, una raccolta di interviste realizzate nel corso della sua carriera professionale dal titolo l’Arte dell’incontro. Interviste ai Personaggi dello Spettacolo con i preziosi contributi di Luisa Corna e Carmen Giardina.

L’autrice ha ricevuto così il Premio alla Carriera al Concorso Artistico – Letterario SS. Cosma e Damiano, il Premio Contemporaneità al Concorso Artistico Letterario Un Santo chiamato Carol e al Concorso Artistico Letterario La magia del Natale in ogni tempo.

Maria Cuono finalista al prestigioso Premio Culturale Internazionale Mario Luzi ristamperà prossimamente, grazie alla Fondazione dell’ ambìto Premio, come proposto, l’Arte dell’Incontro con qualche piccola modifica. Infatti, accanto ai 22 personaggi già omaggiati nella raccolta, l’autrice non poteva non aver un occhio di riguardo anche per Lorenzo Flaherty che presto conoscerà personalmente in teatro e per Manuela Villa che conosce personalmente da diverso tempo ormai. Un personaggio quest’ultimo molto apprezzato da un vasto pubblico oltre ad essere una splendida persona.

Tuttavia la giornalista ha partecipato e continuerà a partecipare ad altri concorsi prestigiosi. Fra i tanti è doveroso ricordare il prestigioso Premio Tre colori legato a Inventa un film a cui l’autrice arrivò finalista in qualche precedente edizione con l’Arte dell’Incontro, l’opera risultata tra i libri più belli di quell’anno.