INTERVISTA – La fotografia artistica di Miky Merisi pronta a cogliere i dettagli del Muscle’s Real Talent

La fotografia come arte che valorizza l’armonia da sentire e da lasciar scoprire. Miky Merisi svelerà il suo personale senso di bellezza al Muscle’s Real Talent del 28 giugno a Napoli, dispiegando tutta la sensibilità fotografica che gli appartiene. Sarà infatti giudice e direttore artistico dell’evento ospitato al Teatro Edenlandia, ideato da Pasquale Filosa, presidente Fnbb Italia e più volte suo fotomodello in location incantevoli ed ardite. Insieme Filosa e Merisi condividono da anni, la propensione per ciò che ha valore artistico, e che Miky Merisi traduce in ispirazione all’arte classica, catturata in paesaggistica e statuaria beltà. Esperto di Fitness Models, ma anche di ritrattistica naturale trasferita in immagini catturate dal suo obiettivo, Merisi ha scoperto fin da bambino un gran talento per il disegno. Così volti, luoghi e architetture sono entrati nel suo obiettivo, passando dal tratto di matita e carboncino, a quello di uno scatto che tra colore ed evanescenza, sa incarnare l’armonia assoluta di corpi e luoghi che subito trasferiscono all’osservarore, senso di assoluta perfezione. La storia dell’arte, la letteratura, ed ancora l’architettura, si fondono con l’abilità fotografica che ogni giorno Merisi mette alla prova, cercando di immortalare in una foto un’esteticitá che insegue il piacere di raccontarsi nella sua vera essenza; come i riferimenti artistici del passato ci hanno insegnato. E Merisi lo racconta in questa intervista.

L’ INTERVISTA

– Miky, l’arte classica e il disegno sono da sempre i suoi riferimenti. Quando e in che modo si è accostato a queste discipline?

Le ho sempre incontrate perchè da piccolo ho avuto un modo sensibile di vedere le cose. A scuola preferivo libri con figure come quello di geografia rispetto al libro di storia. Ero attratto dalle immagini dei paesaggi. Poi ho scoperto che avevo la capacità di riprodurle. Ricordo una enciclopedia dell’Italia degli anni ’70 che avevo in casa con foto e riproduzioni di luoghi e di scenari disegnati a colori. In questo modo si è sviluppata la passione sia per i paesaggi che per il disegno di fantasia e di luoghi reali. Contemporaneamente ho coltivato la passione per l’architettura e la scultura, e crescendo mi sono documentato per approfondirle. Alle medie ero bravo in educazione artistica e seppur mi sia laureato in informatica, non ho mai smesso di disegnare. Ad un certo punto ho scelto di trasferire l’impressione del disegno nella macchina fotografica che è più immediata nel risultato finale. Ho visto che potevo avere delle immagini che rispecchiassero con l’obiettivo tutto ciò che avrei voluto disegnare. L’avvento della macchina digitale, sicuramente più veloce rispetto al passato, restituisce la stessa fedeltà rappresentativa del disegno; ragion per cui ho scelto di fotografare con dedizione.

– Lei è un esperto anche di fitness model. In cosa consiste quest’ambito della fotografia?

Si concretizza nella esaltazione della bellezza maschile. Vede, la bellezza classica maschile non è mai cambiata rispetto al femminile. Michelangelo stesso non era capace di rappresentare le donne nella maniera opportuna, tant’è che le sue donne avevano tratti sempre un po’ maschili. Il Fitness model deve avere una fisicità che rispetti l’Aesthetics, ossia l’armonia proporzionale né troppo grande, né troppo piccola. Oggi nel concetto di fitness model questa proporzionalità che si richiama alla statuaria classica, la si può vedere ad occhio nudo. Con il fitness model la troviamo rappresentata su un palco, dove il concetto statuario non è più freddo come pietra, ma identificato in un corpo vivo. La muscolarità nel fitness model è proporzionata. Se ad essa aggiungiamo poi la bellezza del volto, oltre al valore del fitness, incarniamo il concetto model ad ampio raggio.

– Tra i suoi modelli rientra anche Pasquale Filosa, presidente dell’Fnbb Italia ed ideatore del Muscle’s real talent. Come è nato questo rapporto di collaborazione tra voi?

Con Pasquale Filosa ci conosciamo da tempo, al punto di essere diventati amici. Ci incontrammo dieci anni fa in un evento di fitness model e ci siamo subito trovati in linea con la ricerca di un’esteticità che guardasse al concetto artistico con riferimenti nel passato. La mia fotografia contestualizza il fitness model all’interno di paesaggi molto particolari. Pasquale ha assecondato spesso la mia fantasia creativa, non solo nel riprodurre immagini che fossero scultoree, ma anche nella scelta degli scenari naturali in cui cerco di contestualizzare uno scatto. Ricordo uno degli ultimi scatti realizzati ad esempio in una nevicata fortissima. Si è reso disponibile nel posare ed è stato un risultato sorprendente nella resa realistica.

– I suoi riferimenti sono la paesaggistica, così come Michelangelo e Bernini. Che impatto hanno avuto entrambi gli ambiti nella sua produzione fotografica?

Devo dire che attraverso i social ho avuto la possibilità di diffondere questo mio concetto di foto che ad entrambi i concetti si ispira. Mi piace ciò che è bello secondo l’arte classica, perché credo che la bellezza non sia mai cambiata. Ho avuto la possibilità di mettere così alla prova la mia creatività. L’idea ed imitare pose di Michelangelo e Bernini, uniti ad effetti caravaggeschi con lo studio della luce radente che passa attraverso la finestra e che si infrange meglio sui corpi muscolosi, mi ha permesso di valorizzare la persona ritratta nello scatto. Non mi ritengo un fotografo, lo ribadisco sempre; mi ritengo un appassionato della fotografia e la mia macchina è uno strumento con il quale posso catturare le immagini che vagano nella mente o ciò che vedo nella vita, perché altri ne possano interpretare l’effetto.

– Lei sarà parte integrante del Muscole’ s Real Talent del 28 giugno. Quale sarà il contributo che apporterà al grande vento partenopeo?

Immagino che potrà succedere di tutto in termini di bellezza. Questa volta sarà il lavoro di Pasquale Filosa ad incontrare il mio. Lui sarà lo scultore ed io cercherò di valorizzare lo spettacolo che mi si presenterà davanti agli occhi, riflettendo il valore artistico di questo talent. In piena libertà, come direttore artistico, sceglierò di ritrarre ciò che gli occhi vedranno, immortalando uno scenario fotografico moderno, ma allo stesso tempo pronto a catturare non solo la fisicità, ma soprattutto il talento che mi interessa. Vede il talento è saper interpretare la propria bellezza. Avrò modo di premiare questo concetto, trasformandolo poi in un servizio fotografico dedicato al vincitore. Non è detto che una persona bella abbia gli strumenti e il modo giusto per esternarla; sarà questo che ricercherò al Muscle’s Real Talent.

– Cosa sogna di immortalare nel futuro con la sua macchina fotografica?

Per il futuro, dopo tanti anni che fotografo come hobby, desidero solo continuare a creare immagini che mi permettano di conoscere luoghi ispiratori e persone intelligenti. Perciò desidero fare foto nella piena libertà creativa e nella serenità di esprimermi attraverso i paesaggi e le persone che cerco di ritrarre in armonia con essi.

