La “Forza delle Donne”, i comuni dell’ambito C6 insieme per l’8 marzo

Anche il Comune di Cesa, grazie al lavoro del consigliere comunale delegato alle pari opportunità Gina Migliaccio, ha aderito all’iniziativa “La forza delle donne”.

“Si tratta di una iniziativa che interessa i 104 comuni della Provincia di Caserta – spiega Migliaccio – che hanno deciso di commemorare la ricorrenza”.

Ciascun sindaco del casertano piantumerà un albero di leccio nel proprio comune per simboleggiare la forza, la tenacia e la grande resistenza che le donne – anche in questo anno di pandemia – hanno saputo dimostrare come parte attiva della comunità.

I comuni dell’Ambito territoriale C6 parteciperanno alla manifestazione coordinata dalla consigliera provinciale Rosaria Calabrese.

A livello locale sarà piantumato nel giardino dell’Istituto Comprensivo “G. Rodari” in via Campostrino.

La manifestazione inizierà lunedì 8 marzo 2021, alle ore 11, dalla Sala Giunta della Provincia di Caserta con i saluti istituzionali in live streaming del presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca. Le piantine sono state messe a disposizione dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, dopo una regolare richiesta da parte della Provincia di Caserta. Il leccio, sempreverde ed appartenente alla famiglia delle querce, ha una resistenza non comune ed è capace di adattarsi a tutti gli ecosistemi di Terra di Lavoro come soltanto le donne sanno fare.

