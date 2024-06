La Fondazione Polito e la società Olimpia Sport Village premiano il Rettore dell’Università Federico II di Napoli

1 minuto di lettura

Il Presidente Davide Polito: “Premiato per il suo il suo impegno nel sociale e nella salute”

La Fondazione Polito è stata ospite del Rettore dell’Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, in una cerimonia significativa. Alla presenza del Presidente della Fondazione, Davide Polito, e di Eustachio De Piano, Presidente dell’Olimpia Sport Village, Dario Di Sessa, Monica Martuscelli e Dionea Maffia, è stato donato al Rettore un ritratto di Andrea Fortunato, realizzato dal pittore Fernando Mangone. Questo gesto simbolico riconosce il forte impegno del Rettore Lorito nel promuovere iniziative sociali e di salute.

Durante l’incontro, la Fondazione Polito ha presentato al Rettore Lorito l’importanza del Passaporto Ematico, una proposta per rendere obbligatorie sedici tipologie di analisi del sangue. Questi esami sono cruciali per individuare patologie gravi, come quelle che hanno colpito molti calciatori senza distinzione di età e categoria. L’obbligatorietà degli esami ematici a partire dai sei anni potrebbe salvare molte vite, ma attualmente non è prevista per il rilascio dell’idoneità allo sport da parte di medici di base, medici dello sport e pediatri.

“Abbiamo premiato il Rettore Lorito per il suo costante impegno nel sociale e nella salute,” ha dichiarato Davide Polito, Presidente della Fondazione Polito. “Il nostro obiettivo è sensibilizzare le istituzioni e la comunità sull’importanza del Passaporto Ematico per prevenire gravi malattie e proteggere la salute di tanti giovani atleti”.

