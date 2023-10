La Fondazione Global Health ETS annuncia il suo primo evento: “Ambiente e Salute”

Condividi

La Fondazione Global Health ETS è lieta di annunciare il suo primo evento, dedicato a esplorare la connessione cruciale tra Ambiente e Salute. L’incontro si terrà il 28 Ottobre 2023, presso Auditorium della provincia di Caserta sito in Via Ceccano dalle ore 8:00 alle 13:30.

L’evento riunirà esperti di settore, professionisti della salute, accademici e rappresentanti delle istituzioni civili e religiose per discutere e approfondire il legame fondamentale tra ambiente sano e benessere umano. Con il tema “Ambiente e Salute”, la Fondazione Global Health ETS mira a stimolare una discussione illuminante e costruttiva sulle sfide attuali e future, nonché sulle soluzioni innovative per promuovere la salute globale attraverso l’attenzione all’ambiente.

La Fondazione Global Health ETS invita giornalisti, professionisti del settore, accademici, e il pubblico interessato a partecipare a questo evento significativo. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione il giorno dell’evento.

Per ulteriori informazioni e richieste di interviste, contattare: [email protected]

Unisciti a noi per un evento che promette di gettare le basi per un futuro in cui ambiente e salute coesistono armoniosamente, contribuendo alla prosperità globale e al benessere umano.

La Fondazione Global Health ETS è impegnata nella promozione della salute globale attraverso la ricerca, l’istruzione e l’azione. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web: www.fondazioneglobalhealth.it.