La Fondazione AIDR si congratula con Claudio Casini, nuovo capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia

Roma, 6 febbraio – La Fondazione AIDR (www.aidr.it) esprime le proprie congratulazioni a Claudio Casini, nominato nuovo capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Da diversi anni collaboriamo con gli Uffici in Italia del Parlamento europeo, guidati da Carlo Corazza, e della Commissione europea in Italia per promuovere la cultura e l’economia digitale, consapevoli dell’importanza della trasformazione digitale per la crescita economica e sociale del Paese. Siamo certi che sotto la guida del dott. Casini questa collaborazione potrà ulteriormente rafforzarsi, contribuendo a diffondere le competenze digitali e a favorire l’innovazione nel nostro tessuto economico e istituzionale.

Guardiamo con grande interesse al 2025, Anno europeo dell’educazione alla cittadinanza digitale, con l’auspicio di poter lavorare insieme per valorizzare questo importante appuntamento, promuovendo iniziative e progettualità che sensibilizzino cittadini, imprese e istituzioni sull’importanza di un’Europa sempre più connessa, inclusiva e digitale.

Auguriamo al dott. Casini buon lavoro nel suo nuovo incarico, certi che la sua esperienza e visione saranno un valore aggiunto per l’Italia e per l’Unione Europea.

