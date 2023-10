La FISSC incontra il ministro dello Sport, Bicchielli (NM): “punto di partenza importante”

Condividi

Il vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli questa mattina ha accompagnato una delegazione della FISSC, Federazione Italiana Sostenitori Squadre di calcio, all’incontro con il Ministro dello Sport Andrea Abodi. La delegazione della FISSC era guidata dal vicepresidente nazionale l’avvocato Massimo Gennatiempo, storico socio del club “Salerno 2010”. Nel corso dell’incontro la delegazione della FISSC ha sottoposto al Ministro dello Sport una serie di problematiche relative ai rapporti tra il tifo organizzato e le Istituzioni. Dal canto suo, il ministro Abodi ha ribadito la volontà di verificare le migliori modalità per coinvolgere l’associazione dei Tifosi, che raccoglie oltre trenta coordinamenti di club di serie A, B e C nelle dinamiche riguardanti le scelte circa le attività sportive calcistiche. “È stato un incontro particolarmente proficuo quello di questa mattina con il ministro dello sport che ringrazio per la disponibilità e la pronta risposta alle richieste della federazione, è importante, soprattutto in questo momento, coinvolgere i tifosi e renderli parte attiva di un processo culturale che non può non interessare anche lo sport”, ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli al termine dell’incontro. “È stato un incontro utile finalizzato a stabilire un raccordo tra i sostenitori dei principali clubs italiani e la massima istituzione del paese. La nostra Federazione si propone come interlocutore affidabile per il Ministro, la Federazione, la Lega e le istituzionali locali – ha dichiarato l’avvocato Gennatiempo – Siamo molto soddisfatti della disponibilità del Ministro per lo Sport con il quale intendiamo consolidare un rapporto di proficua collaboratore.

Sui temi proposti, dalla sicurezza degli impianti ai servizi offerti, dalla pianificazione delle trasferte al caro biglietti, dal rapporto con le società agli spazi per i diversamente abili, il Ministro ha garantito il massimo impegno. Su mia proposta infine, si è concordato un incontro successivo che si terrà in occasione delle festività natalizie a Roma al quale il Ministro ha confermato la partecipazione”.