Salerno, 22 febbraio 2024 La risata è ancora una certezza, unica speranza per esorcizzare il futuro. Parte da qui Andrea Perroni, alle prese con il suo nuovo spettacolo teatrale. Ospite di Che Comico, la stagione 2023 – 2024 ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, l’attore, comico e conduttore radiofonico, sabato 24 febbraio sbarca al Teatro Delle Arti con “La fine del mondo”.«Diversi studi sostengono che il cervello continui a funzionare per i successivi 15 minuti anche se il cuore si è fermato e ha smesso di battere. L’umanità sta vivendo questi ultimi 15 minuti e non se n’è ancora accorta. Siamo figli della paura, schiavi della tecnologia. Vorremmo salvare il pianeta ma in fondo non ce ne frega niente. Rimpiangiamo gli anni 90 ma stiamo meglio adesso. Ci piace parlare di fuga di cervelli ma difendiamo la pizza e suggestivi panorami della nostra bella Italia. Cosa sopravviverà a tutto questo? La risata», spiega il volto noto nel panorama dell’intrattenimento italiano, grazie alle sue brillanti performance sia sul palco che sulle frequenze radiofoniche nelle note di regia di questo esilarante spettacolo che scrive insieme con Matteo Nicoletta e Giulio Somazzi. Musiche di Carlo Alberto D’Alatri.Conosciuto per il suo talento poliedrico e il suo approccio unico alla comicità, Perroni, romano classe 1980, inizia la sua carriera nel 2003. Nel 2005 entra a far parte con grande successo della squadra di comici di Colorado Cafè Live. Dopo un’esperienza in Rai, partecipa dapprima a Zelig Off e poi a Zelig Circus. Nel 2010 affianca Luca Barbarossa su Radio 2 Social Club, e nel 2015 inizia la sua attività teatrale.All’orizzonte per Che Comico altri due appuntamenti: il 23 marzo tocca a Maria Bolignano e Irene Grasso in “Gli uomini però sanno parcheggiare”; il 27 aprile chiude Peppe Iodice in “So’ Pep”. La data dell’artista è già sold out e in corsa si aggiunge anche quella del 28.INFO UTILI INFO UTILI Lo spettacolo andrà in scena sabato 24 alle 21.15. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684 –